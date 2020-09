Česká republika předložila nominaci Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na funkci GT OECD

02.09.2020 / 09:48 | Aktualizováno: 02.09.2020 / 10:04

Česká republika předložila dne 1. 9. 2020 nominaci Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na období 1. června 2021 až 31. května 2026.



On Tuesday, September 1, 2020, the Czech Republic officially submitted the nomination of its candidate Mr. Vladimír Dlouhý for the position of Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

The new OECD Secretary General should replace Mr José Ángel Gurría from Mexico, who has held the position of OECD Secretary General for three consecutive terms since 2006. The selection process should be finalized by March 2021 and the winner will take over the Organization as of June of the same year.

Mr. Dlouhý is a respected economist, who served as Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Minister of Industry and Trade. He was a member of the core team responsible for fundamental social and economic reforms that have transformed the Czech Republic from a centrally planned to a developed market economy.

He currently serves as President of the Czech Chamber of Commerce and Deputy President of EUROCHAMBRES, Association of European Chambers of Commerce and Industry, representing over 20 million businesses in 44 countries. Throughout his rich career, he also occupied high-level advisory and supervisory positions in major international companies such as Goldman Sachs, Rolls-Royce, Telefonica O2 or ABB.

The Organization for Economic Cooperation and Development is an international organization based in Paris, gathering 37 countries from North and South America, Europe and Asia-Pacific. It works on establishing evidence-based international standards and on finding solutions to social, economic and environmental challenges. It provides a unique forum and knowledge hub for data and analysis, exchange of experiences, best-practice sharing, and advice on public policies and international standard-setting.

*****

Mardi le 1er septembre 2020, la République tcheque a officiellement présenté la nomination de son candidat, Monsieur Vladimír Dlouhý, au poste de secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE).

Le nouveau secrétaire de l’OCDE devrait remplacer Monsieur José Ángel Gurría du Mexique qui était a la tete de l’Organisation pendant trois mandats consécutifs depuis 2006. La procédure de sélection devrait s’achever en mars 2021 et le vainqueur assumera la direction de l’Organisation a partir de juin de la meme année.

Monsieur Dlouhý est un économiste de renom qui a servi comme vice-premier ministre, ministre de l’Economie et ministre de l’Industrie et du Commerce. Il a été membre de l’équipe centrale chargée de mettre en place des réformes sociales et économiques fondamentales ayant transformé la République tcheque d’une économie planifiée centralisée a une économie de marché avancée.

A l’heure actuelle, il est président de la Chambre de commerce tcheque et vice-président d’EUROCHAMBRES, Association des chambres de commerce et d’industrie européennes, représentant plus de 20 millions d’entreprises de 44 pays. Au cours de sa riche carriere, il a travaillé a différentes postes de direction et de conseil de haut niveau dans de grands groupes internationaux, tels que Goldman Sachs, Rolls-Royce, Telefónica O2 ou ABB.

L’Organisation de Coopération et de Développement économiques est une organisation internationale basée a Paris et réunissant 37 pays de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Europe, de l’Asie et du Pacifique. Elle travaille a l’élaboration des standards internationaux fondés sur les données et cherche des solutions aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Elle offre un cadre unique et un pôle de connaissance pour les données et les analyses, les échanges d’expériences, le partage des meilleures pratiques et les conseils en matiere de politiques publiques et de normes internationales.