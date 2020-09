Warren Buffett sází na Japonsko

Společnost Berkshire Hathaway o víkendu oznámila, že získala více než 5% podíl v pěti japonských obchodních společnostech, nebo spíš konglomerátech, což ji muselo stát nějakých 5-6 miliard dolarů . To víceméně odpovídá sumě JPY , kterou Berkshire Hathaway získala prostřednictvím dluhopisů v září 2019 a březnu 2020 .

Těmito pěti japonskými firmami jsou Mitsubishi, Mitsui & Co, Sumitomo, ITOCHU a Marubeni. Jejich akcie posílily o 4-10 %. V japonských jenech nenabývaly v minulosti nijak závratně na ceně, tedy až na ITOCHU, jejíž hodnota se za posledních pět let zvýšila o 113 %, což odpovídá 16,3 % ročně. Nejslabším akciovým titulem z této skupiny je Marubeni s pouhými 6 % za pět let.