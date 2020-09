Kaplan o riziku návratu do šedesátých a sedmdesátých let

Nějaký čas bude trvat, než se inflace vrátí k dvěma procentům. V ekonomice totiž působí dezinflační tlaky dané novými technologiemi a jimi vyvolanými změnami v některých odvětvích. Pro Bloomberg Finance to uvedl Robert Kaplan, který stojí v čele Dallas Federal Reserve. Podle jeho názoru Fed nyní nepřikročí k žádné dramatické změně své politiky, spíše potvrzuje to, co dělal v minulých letech. Cenová stabilita je podle ekonoma dána právě tím, že Fed v současnosti nechá inflaci „trochu překročit inflační cíl“.



Kaplan dodal, že cenová stabilita je stále hlavním cílem, ale nový přístup Fedu implikuje trochu větší riziko ohledně vývoje inflace. Nejde ale opět o snahu „vyměnit inflaci za vyšší zaměstnanost“, která v USA panovala v šedesátých letech? Ekonom míní, že „toto je nebezpečí“, on sám ale posun ve smýšlení Fedu vnímá jako snahu tolerovat mírně vyšší riziko inflace s cílem podpořit tvorbu pracovních míst, zejména pro ty, kteří by jinak na trhu práce měli jen malou šanci. A Kaplan „bude pozorně sledovat“, zda se věci neposouvají směrem k šedesátým a sedmdesátý letům.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Nebudí ale v Kaplanovi současná situace na trzích obavy z finanční nestability? Podle jeho slov nejde jen o to, jak se vyvíjejí ceny, ale o celkový stav na trzích s rizikových aktivy a zejména o míru zadlužení. Domnívá se, že Fed musel „vstoupit na trhy a stabilizovat je“, což ovšem neznamená, že nyní je vše v pořádku. Ohledně dalších vodítek týkajících se politiky Fedu Kaplan míní, že již toho bylo sděleno dost a je lepší počkat na další vývoj v ekonomice . V červnu podle ekonoma přitom došlo k silnému oživení, které ale poté zesláblo. Ve třetím čtvrtletí Kaplan odhaduje anualizovaný růst na více než dvacet procent, nicméně spotřebitel není stále ochoten zvýšit své výdaje, a to v celé řadě odvětví.Ohledně trhu práce ekonom míní, že nezaměstnanost by se na konci roku mohla pohybovat u 8 % s tím, že bude pokračovat postupné zlepšování. Dynamika inflace se ale může měnit například kvůli problémům na nabídkové straně ekonomiky či slabosti dolaru . Kaplan tak chce „dát trhu práce všechny šance, které mu mohou být dány, s tím, že inflace mírně překročí cíl“. Obavy ze slabého dolaru se pak podle ekonoma promítají do cen některých komodit , a to zase u určitých lidí budí obavy z vysoké inflace a projevuje se na trhu s TIPS. Někteří investoři tak otevírají pozice, které by je měly ochránit proti vyšší inflaci , která „přijít může, ale nemusí“.

Zdroj: Bloomberg Finance