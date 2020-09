Zdarma do ostravské ZOO nejen v Den pro seniory - VZP ČR

2. 9. 2020

V sobotu 12. září se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskuteční tradiční akce – Den pro seniory. Lidé nad 60 let budou mít volný vstup do ZOO a připraven pro ně bude speciální doprovodný program.

Kdo bude chtít, bude se moci zúčastnit komentované prohlídky s průvodcem. Prohlídka začne v 10 hodin u vstupu do ZOO. Lidé se mohou o zvířatech, jejich chovu v ZOO i dalších zajímavostech dozvědět v rámci komentovaných setkání u vybraných druhů zvířat, která budou probíhat podle aktuálního časového harmonogramu. Zájemci také mohou nahlédnout do pěstebních skleníků, které jsou běžně návštěvníkům nepřístupné. Komentované prohlídky botanického zázemí s průvodcem probíhají od 11 nebo od 14 hodin. Sraz je u vstupu do ZOO.

VZP se této akce bude účastnit jako jediná zdravotní pojišťovna. U stánku VZP si návštěvníci ZOO budou moci také nechat změřit tělesné hodnoty na přístroji IN BODY.

Od 1. září až do konce října 2020 je vstup do ostravské ZOO zdarma – lidé nebudou muset platit. Jediné, co musejí udělat, je vyzvednout si u pokladny vstupenku, na základě které budou vpuštěni do ZOO. Volný vstup se nevztahuje na parkovné, jízdu zoo vláčkem a safari expresem. Projekt je financován Moravskoslezským krajem.