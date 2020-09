Pětina z nás se bojí placení účtů za energie po pandemii, lidé chystají úspory

Téměř každý pátý Čech se obává problémů s účty za energie v důsledku koronavirové pandemie. Kolik lze ale ušetřit pouhou změnou dodavatele, spousta lidí neví. Ukázal to letošní průzkum společnosti Bohemia Energy.

Přes 36 % lidí v tomto průzkumu uvedlo, že vůbec neví, kolik by mohli změnou dodavatele elektřiny či plynu ušetřit. Přitom lze dosáhnout úspor až několik tisíc ročně. O tom, jakým přínosem může být výhodnější dodavatel energií pro domácí rozpočet, však panuje stále velmi malé povědomí. Víc jak polovina lidí dokonce stále ještě dodavatele nikdy nezměnila. To znamená, že pokud si u svých původních dodavatelů nevyjednali lepší cenu, tak zbytečně energie přeplácí. A to nemálo z nás začalo s postupující ' pokoronavirovou ' krizí pociťovat finanční těžkosti.

Obavy z vysokých účtů zaháníme šetřením

Skoro 20 % dotazovaných uvádí, že následky pandemie jim můžou v budoucnu ztížit placení účtů za energie a necelá polovina z nich už problémy pocítila. Čtyřicet pět procent lidí navíc nemá ve zvyku si dávat stranou rezervu pro případné doplatky při ročním vyúčtování plynu a elektřiny. Dobrou zprávou naopak je, že skoro 27 % z nás už v souvislosti s krizí začalo realizovat energetické úspory. To vnímáme jako pozitivní trend, lidé se snaží aktivně hledat cesty, jak ulehčit často napjatým rozpočtům. Předpokládáme, že během příštích měsíců zájem o energetické úspory všeho druhu poroste.

Hledáme úsporná řešení

Úsporná opatření nás zajímají, přes 95 % respondentů v průzkumu uvedlo, že se zajímá o to, jak za energie platit méně. Nejpopulárnější metodou, jak snížit účty za energie, je mezi Čechy obecné šetření energiemi (ztlumení topení, zhasínání zbytečných světel apod.), které preferuje přes 83 % respondentů. Na druhém místě je pořizování úsporných spotřebičů se 73 %, další se umístilo zateplování oken, fasád a dveří s necelými 45 %. Teprve pak následuje s necelými osmnácti procenty změna dodavatele energií, která je přitom kromě zhasínání často to nejjednodušší, co se dá udělat.

Cena hraje prim

Při výběru nového dodavatele je přitom jednoznačně nejdůležitější cena. Jako rozhodující kritérium ji uvedlo 70 % dotazovaných, 37 % z nich ji navíc uvádí jako nejdůležitější v kombinaci s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb. Poptávku nejen po nejnižších cenách, ale i po stále vyšším standardu zákaznického servisu u našich zákazníků vnímáme dlouhodobě.

I proto se neustále snažíme inovovat. Ať už jde o rozvoj webové kanceláře nebo zavedení bezplatné zákaznické linky a v poslední době i vzdáleného digitálního podpisu. Ten je stále oblíbenější především v dnešní koronavirové době. Vše umožňuje vyřídit z pohodlí domova a bez roušky. Ostatně, potvrzují to i čísla z průzkumu – telefon nebo internet označili za preferovanou formu komunikace ohledně energetických úspor dva ze tří dotazovaných.

⃰ Sběr dat průzkumu Bohemia Energy byl realizován v květnu 2020 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 029 respondentů.