Ekonomický kalendář: Čekáme na ADP report z pracovního trhu ??

Shrnutí:

Evropské indexy otevřely na vyšších úrovních

ADP report by měl ukázat přírůstek zaměstnanosti v srpnu o 950 tisíc

DOE report by po včerejším API reportu mohl ukázat výrazný pokles

Evropské akciové trhy otevřely na vyšších úrovních i přes nevýraznou asijskou seanci. Odpoledne čekáme na výsledky ADP reportu, který by měl opět ukázat na stabilizaci amerického pracovního trhu. Report zároveň naznačí, jak by mohla dopadnout oficiální páteční NFP data. Zvýšené volatility bychom se dnes mohli dočkat také na ropě. Obchodníci by měli počítat s vyšším poklesem zásob, než naznačují odhady. Včerejší report American Petroleum Institute ukázal na pokles zásob ropy o 6,36 mb.

11:00 - eurozóna, PPI inflace za červenec. Expected: -3.4% YoY. Previous: -3.7% YoY

14:15 - USA, ADP report za srpen. Expected: 950k. Previous: 167k

16:00 - USA, tovární objednávky za červenec. Expected: 6% MoM. Previous: 6.2% MoM

16:30 - DOE report stavu zásob.

Zásoby ropy. Expected: -1.95 mb

Zásoby benzínu. Expected: -3.6 mb

Zásoby destilovaných paliv. Expected: -1.45 mb

Asijská seance

3:45 - Čína, PMI ze služeb za srpen. Expected: 54