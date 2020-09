Euro začíná být nebezpečně silné (Ranní zpráva z finančního trhu)

Česká ekonomika poklesla nejrychlejším tempem v moderní historii. Historické rekordy přepisuje i deficit státního rozpočtu. Vyhlídky průmyslu se ale zlepšují. Dnešní kalendář nabídne pouze druhořadá data z americké ekonomiky. Euro opět korigovalo své zisky po překvapivém prohlášení hlavního ekonoma ECB. Koruna část svých ztrát umazala, podle nás bude v tomto pokračovat i v následujících dnech.

Trhy znepokojuje tempo oživení amerického trhu práce

Dnešní ekonomický kalendář pro Evropu investory příliš nenadchne. V USA bude zveřejněn ADP report z trhu práce, který by mohl napovědět výsledek páteční oficiální statistiky zaměstnanosti. Americký trh práce se v posledních měsících stal hlavním indikátorem tempa oživení tamní ekonomiky. To však zpomaluje a vyvolává obavy investorů. V odpoledních hodinách pak budou zveřejněny americké tovární objednávky, které by měly pokračovat v předchozím tempu růstu.

Euro včera opět oslabilo po projevu hlavního ekonoma ECB Philipa Lane, který zdůraznil, že „na síle měny záleží“. Stalo se tak ve chvíli, kdy euro testovalo hladinu 1,20 USD/EUR, poprvé za dva roky. Trhy tak vyhodnotily, že současné posílení eura začíná vyvolávat obavy u centrálních bankéřů a potencionálně by mohlo ohrozit oživení evropské ekonomiky. Euro si udrží svůj posilující trend, nicméně současné hodnoty považujeme za příliš vysoké. Až příliš velká část trhu spekuluje na posílení eura, což podle nás v blízké době povede ke korekci.

Koruna umazala část včerejších ztrát

Druhý odhad HDP za druhé čtvrtletí mírně zhoršilo předchozí statistiku, nicméně na celkovém obrázku tuzemské ekonomiky nic nezměnil. Ve srovnání s loňským rokem se hrubý domácí produkt snížil o 11,0 %. Zhruba z poloviny se na meziročním poklesu hospodářství podílel propad zahraničního obchodu. O 7,5 % se však ve srovnání s loňskem snížila také spotřeba domácností a o 4,8 % poklesly i fixní investice. Není překvapením, že domácnosti snížily především spotřebu statků dlouhodobé spotřeby. Výjimkou byl tak pouze nárůst vládní spotřeby o 1,8 %, která odrážela expanzivní politiku vlády snažící se kompenzovat zavedená restriktivní opatření. Na koronavirovou pandemii doplatila celá ekonomika, když k poklesu přidané hodnoty došlo téměř ve všech sledovaných odvětvích. Celý komentář k HDP na https://bit.ly/2YWpTpU.

Český index nákupních manažerů v srpnu vystoupal na úroveň 49,1 bodu z předchozích 47,0 bodů. Zlepšení pomohl nejvýraznější nárůst objemů produkce od října 2018. Do firem se navrací výroba, ale poptávka zůstává slabá a nové zakázky dál klesaly, i když tentokrát údajně pouze mírným tempem. Celý komentář k HDP na https://bit.ly/3jrHJbY.

Státní rozpočet hospodařil v prvních osmi měsících tohoto roku s deficitem 230,3 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku je výsledek horší o 214,9 mld. Kč. Z pohledu srpnových i celoročních statistik se jedná o nejhlubší deficit v moderní historii země. Nicméně srpnová čísla potvrdila předchozí trend nižšího výpadku příjmů a i nižších výdajů státního rozpočtu, než s čím počítala vláda. I proto nepředpokládáme, že by státní rozpočet v následujících měsících směřoval k deficitu 500 mld. Celý komentář na https://bit.ly/2QIqx5F.

Koruna v průběhu včerejška postupně umazávala ztráty z pondělka a dnes otevírá obchodování na úrovni 26,25 za euro. Podle nás bude koruna i nadále dohánět své ztracené zisky a v nejbližších dnech se bude vracet na úroveň 26,0 CZK/EUR. K tomu ji podporují vyšší korunové úrokové sazby na trhu, posilující trend eura vůči americkému dolaru i obecně pozitivní nálada na finančních trzích.