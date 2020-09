V Brazílii proběhl webinář o českém start-upovém prostředí

V rámci aktivit ekonomické diplomacie proběhl 1. září 2020 odborný on-line seminář o českém start-upovém ekosystému, jehož cílem bylo propagovat a posílit povědomí v Brazílii o nové značce Czech Republic: the Country for the Future, vyplývající z vládou schválené Inovační strategie ČR na období 2019-2030.

Seminář byl zahájen úvodním příspěvkem Rosângely Herzerové dos Santos, ředitelky vysoké školy právnické (ESA) v Porto Alegre, a Miloše Sklenky, generálního konzula České republiky v Sao Paulu. Následně Anna Hight, projektová manažerka z agentury CzechInvest představila inovační infrastruktury a ekosystém, jakož i úspěšné start-upy a instrumenty na jejich podporu. Seminář uzavřel pan Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice a člen advokátní kanceláře Kinstellar, fundovaným příspěvkem o českém právním a investičním prostředí ve vztahu k zakládání firem na území ČR.

Mezi panelisty byli také přítomni Alexandre Mello, vedoucí expertní skupiny ESA pro podporu inovací a jejich legislativního ukotvení v rámci státu RS, a Fernando Lorenz de Azevedo, honorární konzul České republiky v Porto Alegre.

Akce byla vedena v angličtině na platformě ZOOM a současně vysílána na YouTubovém kanálu advokátní komory, kde je k dispozici k opětovnému shlédnutí. Celkem bylo přítomno na 150 posluchačů a po jejím ukončení následovala krátká diskuze.

Seminář byl organizován v úzké koordinaci s Brazilskou advokátní komorou státu Rio Grande do Sul (OAB-RS) v rámci přednáškového cyklu o světových start-upech. Prozatím se v tomto formátu realizovaly přednášky o USA, Číně, Portugalsku, Izraeli, Estonsku a Singapuru. Cílem generálního konzulátu bylo v rámci semináře představit úspěšné české start-upy a jejich inovativní prostředí pro případnou spolupráci či investiční akvizice. Současně však by měl být seminář možnou inspirací pro expertní skupinu zmíněné vysoké školy, která funguje ve státě Rio Grande do Sul (RS) jako poradní orgán spolkové vlády ohledně legislativních změn v oblasti inovací. Není bez zajímavosti, že současný guvernér RS, Eduardo Leite, dlouhodobě prosazuje vnitřní změny za účelem modernizace a zvýšení konkurenceschopnosti.

Generální konzulát na tuto iniciativu plánuje navázat v druhé polovině roku 2020 uspořádáním informačního bloku o české ekonomice, investicích, inovacích a univerzitní spolupráci v oblasti výzkumu. V případě zájmu o účast či o doplňující informace kontaktujte obchodně-ekonomický úsek konzulátu.

Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista, Generální konzulát České republiky v Sao Paulu.