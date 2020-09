Maersk předpokládá rozsáhlou restrukturalizaci, která se dotkne až třetiny celkového stavu

Zjednodušení organizace bude mít dopady na počty zaměstnanců.





Maersk z pozice světové jedničky v dálkové kontejnerové lodní přepravě plánuje rozsáhlou reorganizaci, která zasáhne až třetinu všech zaměstnanců s cílem integrovat své námořní a pevninské aktivity.Maersk operuje s pětinou všech světově přepravovaných kontejnerů je pod silným tlakem investorů volajících po urychlené celkové transformaci. Prvními kroky bude začlenění divizí Damco a Safmarine pod mateřskou společnost do konce roku. Divize Hamburg Sud zůstane separátní značkou, ale back office se přesune do mateřského Maersku. Trojice zmíněných firem má dohromady cca 8 900 zaměstnanců.Celkově by restrukturalizací mohlo být dotčeno cca 26-27 000 zaměstnanců z celkových cca 80 000. firmy od březnového reportu rostly o 100%.