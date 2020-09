Euro je navzdory negativní inflaci nejsilnější od května 2018

Hlavní evropská měna dnes testuje na páru EURUSD dlouho nevídanou úroveň 1.20. Možná bychom měli říci, že americký dolar testuje, jelikož jeho oslabení zde hraje zásadní roli. Faktem však zůstává, že fundament eurozóny zdaleka není tak silný, jak by mohla napovídat síla její měny. I přesto dolar stále nevidí světlo na konci tunelu a euro má volnou cestu k dalším ziskům.

Silnější euro, ale hlavně slabší dolar

Tři týdny se americký dolar držel a mnoho investorů se ptalo, zda právě tehdy nebyla správná příležitost spekulovat na otočení trendu. Americký dolar však příliš svých ztrát neumazal a po minulém týdnu je začíná spíše prohlubovat. Americký FED totiž přestal číslovat inflaci ke 2 % a místo toho bude sledovat průměrný inflační cíl. Jednoduše si tak nechává prostor pro ponechání nízkých úrokových sazeb, a to i v případě rychlejšího růstu cen. Výnosy z desetiletých dluhopisů od té doby znovu klesly k 0,7 %, nicméně ani jejich růst nemusí nutně znamenat, že dolar bude posilovat. Pod tlakem pravděpodobně zůstane i nadále, což je výsledek kombinace expanzivní monetární politiky, dynamiky oslabujícího dolaru nebo růstu akciových trhů.

Jádrová inflace v eurozóně je na svém historickém dnu

Jedna z měn, které slabší americký dolar vyhovuje, je euro. To na páru EURUSD dnes testuje silnou psychologickou úroveň 1.20, kde se budou obchodníci aktuálně soustředit spíše na break této úrovně. Ten však nebude podpořen příliš kvalitním fundamentem. Inflace v eurozóně totiž v srpnu zpomalila na - 0,2 %, jádrová inflace na 0,4 %. Inflace se dostala do negativního teritoria poprvé od června roku 2016, jádrová je nejníže v historii.

Oživení ekonomické aktivity v regionu tak nedokázalo dostatečně podpořit poptávku. ECB varovala, že inflace bude dále zpomalovat, ale negativní výsledek může být pro banku problém. Agresivní deflace, rostoucí nezaměstnanost, zpomalení růst mezd a ekonomika bude mít mnoho volného místa. Pro ECB se jedná především o varovný signál a ukázku toho, co by mohlo přijít. Německá vláda na druhou stranu změnila odhad propadu ekonomiky na kontrakci o 5,8 %, oproti předchozím 6,3 %.

Volná cesta pro další zisky

Růst eura přitom nemusí být zdaleka u konce. Pomyslný hřebíček do rakve amerického dolaru možná zatloukla Buffetovo Berkshire Hathaway. Ta obrátila svůj investiční hledáček do Japonska, tedy ven z USA. Průmyslová aktivita v USA podobně jako v Evropě v srpnu spíše stagnovala a dolaru tak příliš nepomůže. Růst na akciových trzích dává zcela zapomenout na motto “cash is king” a čím dál více to vypadá na “cash is trash”. Hotovost jednoduše nechce nikdo držet, čímž by si nechali utéct příběhy jako Tesla nebo Apple. Jejich akcie i po splitu dále rostou a dolar stále nemůže najít své dno.

To by mohly zastavit důležité rezistence na EURUSD. Zatím je však až k 1.22 cesta volná. Na nižších TF může přijít korekce, nicméně trend by se měl udržet právě až ke konsolidaci ze začátku roku 2018, kde bude aktivních mnoho prodejců. Důvodů pro oslabení však příliš euro nemá, alespoň tak můžeme usuzovat podle aktuálního vývoje amerického dolaru, který by posílila pouze velmi nestabilní situace na akciových trzích. To může způsobit buď páteční report NFP, zasedání FEDu nebo listopadové volby na prezidenta USA.

Celý článek včetně grafiky naleznete na: https://www.purple-trading.com/cs/euro-je-navzdory-negativni-inflaci-nejsilnejsi-od-kvetna-2018/