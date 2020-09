US firmy dluží rekordních 10,5 biliónu USD

Podle posledních statistik US firmy aktuálně dluží v dluhopisech půjčkách rekordních 10,5 biliónu USD . Za posledních 50 let se zadlužení zvýšilo 30krát.Cca 7,2 biliónu USD je v dluzích označených investičním ratingem na stupních AAA případně BBB. Tento segment trhu narostl za poslední dekádu více jak dvojnásobně. 3,6 biliónu USD je v dluzích, které se pohybují na spodním pásmu rozpětí BBB jen několik příček nad hranicí "spekulativního" pásma.Výhled pro firemní dluhopisy se od letošního března zlepšil a to především díky podpůrné akci amerického Fedu , který poprvé přikročil k nákupu firemních dluhopisů Největším vlastníkem US firemních dluhopisů jsou s 27% zahraniční investoři. Dalších 22% drží investiční a podílové fondy . 20% je v držení pojišťoven, 11% v penzijních fondech a cca 8% v držení domácností a neziskových organizací.