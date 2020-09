Celní deklarace prodraží levné zboží z Číny, ale až příští rok

Lidé, kteří nakupují přes různé čínské e-shopy mohou zajásat. Letos ani začátkem nového roku tyto zásilky dražší nebudou. Zatím. Od příštího léta však celková cena za zboží, které si necháte zaslat z Číny vzroste. U některých zásilek i dvojnásobně.

„Od příštího léta se celní deklarace bude vztahovat i na menší zásilky. Takže balíček za 1 000 korun vyjde ve výsledku na 1452 korun. Nejvíc se prodraží drobné zásilky za pár korun, kde přirážka bude znatelnější. Takže bude výhodnější objednat více zboží v jednom balíku,“ radí Michal Jelínek, daňový expert a partner ve společnosti V4 Group a dodává: „Do konečné ceny se totiž započítává poplatek za službu celní deklarace, který je ve výši dvou set korun, a to bez ohledu na cenu zboží. K tomu se připočítá 21procentní daň.“

Pro mnoho nakupujících je teď důležité to, že za zpožděný vánoční dárek nebudou muset platit víc, než měli v plánu. Hodně zásilek by pravděpodobně končilo nevyzvednutých na pobočkách, protože u některých balíčků by byl ze dne na den cenový nárůst skoro třetinový.