Globální akciová tržní kapitalizace na novém rekordu 90,1 bilionu USD

Celková globální akciová tržní kapitalizace neboli celková tržní hodnota všech burzovně obchodovaných korporací na celém světě dosáhla nového historického rekordu 90,1 bilionu dolarů. Tomu také odpovídá hodnota naší globální kompozitní proprietární akciové valuace, která momentálně dosahuje +33 % a je tak na nejvyšší úrovni od poloviny roku 2002.





Globální akciové trhy jsou tak nyní oceněny poměrně hodně vysoko. A jsou to právě akciové valuace neboli akciové ocenění, které jsou pro střednědobou očekávanou akciovou výkonnost zásadní. Průměrný očekávaný roční výnos ve střednědobém horizontu příštích pěti let včetně dividend proto nyní očekáváme pouze kolem úrovně 3-4 %.

Samozřejmě na první pohled se tato očekávaná výkonnost globálních akciových trhů zdá jako velmi nízká. To je ale bohužel aktuální realita globálních akciových trhů. Tržní hodnota globálních akciových trhů je rekordně vysoká a korporátní fundamenty jako tržby, zisky či cash flow jsou globální pandemií Covid-19 oproti původnímu dlouhodobému trendu poměrně výrazně stlačené.

Akciové valuace mají ve střednědobém horizontu přibližně pěti let silnou tendenci navracet se k dlouhodobým průměrným hodnotám (mean-reversion). Vzhledem k tomu, že ty se momentálně pohybují velice výrazně nad dlouhodobými historickými průměry, viz naše globální kompozitní proprietární akciová valuace na úrovni +33 %, bude ve střednědobém horizontu příštích pěti let příspěvek změny akciových valuací do celkové akciové výkonnost velice pravděpodobně silně negativní.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.