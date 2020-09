Státní rozpočet zachraňuje nižší výpadek příjmů i nižší výdaje (Komentář)

Státní rozpočet hospodařil v prvních osmi měsících tohoto roku s deficitem 230,3 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku je výsledek horší o 214,9 mld. Kč. Z pohledu srpnových i celoročních statistik se jedná o nejhlubší deficit v moderní historii země. Překonává tak i doposud nejhorší rok 2009, kdy státní rozpočet skončil s pasivem 192,4 mld. Kč. V relativním vyjádření však nebyl prozatím schodek roku 2009 překonán (4,1 % vs. 4,5 % HDP). Oproti červenci však nárůst deficitu státního rozpočtu opět nabralo na tempu.

Celkové příjmy státního rozpočtu poklesly za prvních osm měsíců meziročně o 4,2 %. I nadále největší propad vykazují přímé daně v čele s DPPO (-21,7 %). Oproti plánu státního rozpočtu je ale výběr o několik miliard vyšší, za čímž stojí nižší využití odpuštění platby daňových záloh firmami a lepší makroekonomický vývoj. Naopak zklamáním je pro Ministerstvo financí i nadále výběr DPH, na kterém ztrácí již 12,1 mld. Kč a je tak suverénně největší dírou ve stáním rozpočtu. Negativní zprávou je i nadále větší propad výběru pojistného na sociální zabezpečení (meziročně o 3,9 %), díky čemuž státní rozpočet doposud přišel o 7,5 mld. Kč. Tyto výpadky ale kompenzují nedaňové příjmy zejména z Evropské unie a čerpání rozpočtových rezerv. Díky tomu tak ve výsledku má státní rozpočet o 10,8 mld. Kč více, než Ministerstvo financí plánovalo. V následujících měsících však budou pravděpodobně tyto příjmy naopak nižší.

Celkové výdaje státního rozpočtu vzrostly za prvních osm měsíců meziročně o 17,7 %. Aktuální plán státního rozpočtu však v rovnoměrném rozložení počítal s o 92,3 mld. Kč vyššími výdaji státu. Největší úspora je viditelná ve výdajích na obsluhu státního dluhu, na které se oproti plánu ušetřilo 16,2 mld. Kč. Za tím stojí nižší výpůjční potřeba státu, vysoká poptávka investorů a obecně velmi dobré podmínky na finančních trzích. Zároveň stát ušetřil na platech státních zaměstnanců a ostatních běžných výdajích, které je obtížné blíže identifikovat. O necelých 20 mld. Kč jsou nižší i investiční výdaje, než s čím počítal plán státního rozpočtu. Ty se však tradičně rozjíždějí postupně a v závěru roku tak lze očekávat jejich akceleraci.

I přes lepší než předpokládaný vývoj v posledních dvou měsících směřuje státní rozpočet k nejhoršímu výsledku v historii. Nicméně srpnová čísla potvrdila předchozí trend nižšího výpadku příjmů a i nižších výdajů státního rozpočtu, než s čím počítala vláda. I proto nepředpokládáme, že by státní rozpočet v následujících měsících směřoval k deficitu 500 mld. Kč. Navíc podle nás vláda v průběhu roku nebude schopna proinvestovat všechny plánované výdaje a jejich realizace se tak pravděpodobně přesune do příštího roku. Prozatím i nadále počítáme s výsledným deficitem 400 mld. Kč, ale poslední dva měsíce nás přesvědčují o tom, že by výsledek mohl být ještě o něco lepší.

Celkové veřejné finance by tento rok měly zakončit v deficitu 7,6 % HDP , což by znamenalo o 2,5 p.b. horší výsledek ve srovnání s doposud nejhorším rokem 2009.