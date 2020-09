Česká ekonomika utrpěla obří šok

"Restriktivní opatření proti šíření koronaviru způsobila historicky nejhlubší propad české ekonomiky. To nejhorší však již máme za sebou. Situace by se v následujících čtvrtletích měla zlepšovat. Celkový pokles našeho hospodářství za letošní rok by se měl pohybovat kolem úrovně 7,5 procenta," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Statistici dnes zpřesnili data o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku. Podle aktuálního odhadu došlo k meziročnímu poklesu hrubého domácího produktu o 11,0 procenta. Původní odhad kalkuloval s poklesem o 10,7 procenta. Nová data nám potvrdila, že česká ekonomika utrpěla nejhlubší propad ve své historii. Jasně se přitom prokázal silně negativní vliv restriktivních opatření proti šíření koronaviru na vývoj hospodářství.





Meziroční pokles ekonomiky byl způsoben nižší zahraniční poptávkou a poklesem spotřeby i investic. Výdaje domácností meziročně klesly o 7,6 procenta. Výpadky byly zaznamenány především u spotřeby předmětů s dlouhodobou trvanlivostí a výdajů za služby. V rámci investic byl zaznamenán největší propad u strojního vybavení a dopravních prostředků.



Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo v průměru zaměstnáno 5,34 milionu osob, přičemž celková zaměstnanost meziročně klesla pouze o 1,9 procenta. Počet odpracovaných hodin meziročně klesl o 10,7 procenta. K udržení vysoké zaměstnanosti pomohla vládní opatření, která se však podepisují na rychlém růstu schodku státního rozpočtu.