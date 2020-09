Nejslabší prašivé dluhopisy leží ladem. Blíží se vlna bankrotů?

Společnosti s neinvestičním ratingem prodávají dluhopisy o sto šest. Ty nejslabší z nich se ale této horečnaté akce neúčastní a jejich boj o půjčky je předzvěstí toho, že letošní vlna bankrotů může nabrat na síle.

Podle dat Bloombergu dosáhly prodeje prašivých dluhopisů společností s ratingem CCC (obvykle ten nejnižší) k 28. srpnu částky 1,1 miliardy dolarů. To je nejméně od března. Tato suma tvoří asi 2 % srpnových emisí s vysokým výnosem.

Manažeři peněz se mnoha těmto rizikovým dluhopisům vyhýbají, protože se obávají, že jejich příjmy by mohla ohrozit pandemie. A zejména pokud jde o výletní lodě nebo těžaře ropy. Kupovat nejrizikovější dluhopisy na začátku potenciálně dlouhého ekonomického zpomalení může přinést problémy, zdůvodnil Gary Russell, šéf úvěrů s vysokým výnosem pro DWS North America. "Lidé se zdráhají u těchto společností příliš riskovat, protože vzhledem k tomu, co se děje s Covid-19, tu stále jsou makroekonomická rizika," dodal Russell, jehož firma spravuje 880 miliard dolarů celosvětově.

Když si společnosti s ratingem CCC nemohou půjčit, často skončí v konkurzu, jakmile dojde na splatnost dluhu. V letošním roce bylo podobných scénářů hodně. Podle údajů Bloombergu bylo za letošek do 21. srpna podáno 177 žádostí o bankrot u firem s více než 50 miliony dolarů v pasivech. To je nejvíce za jakékoli srovnatelné období od roku 2009, kdy jich bylo za celý rok 271. Americký konkurzní institut předvídá, že počet bankrotů letos dosáhne rekordu.

Ekonomické zpomalení může na společnosti s ratingem CCC dopadnout obzvláště tvrdě. Například Fitch Ratings snížil v květnu rating seniorního nezajištěného dluhopisu společnosti US Steel na CCC částečně proto, že očekává, že poptávka výrobců automobilů po oceli klesne.

Když musíš, tak musíš

Pro společnosti s ratingem CCC ale stále svítá naděje. Vzhledem k tomu, že Fed snížil úrokové sazby téměř na nulu, snaží se investoři najít nějaký slušný výnos a poptávka po dluhopisech CCC by tak mohla začít růst, uvedl Oleg Melentyev, šéf americké strategie pro vysoké výnosy u Bank of America. "Investoři nemají na výběr. Budou do toho muset jít,“ řekl.

A někteří už do toho šli. Cena každého korporátního dluhopisu s ratingem CCC, který se prodal od června do srpna, až na jednu výjimku vzrostla a průměrný zisk je okolo 5 centů za dolar, uvedl Melentyev. Tento měsíc dosáhly dluhopisy s nejnižším ratingem jedny z nejlepších výkonů. Podle indexu Bloomberg Barclays nabraly CCC dluhopisy do minulého čtvrtka 1,6 %, B dluhopisy 0,84 % a BB dluhopisy 0,5 %. Průměrné rizikové prémie u cenných papírů klesly 26. srpna pod hranici 10 procentních bodů, což je úroveň běžně spojovaná s nebezpečím.

"Trh říká, že je čas na půjčky v hlubším úvěrovém spektru," řekl v rozhovoru John McAuley, vedoucí severoamerických pákových financí u Citigroup. "Uvidíte, že více CCC dluhopisů získá lepší přístup na trh a uvidíte, že napjatější úvěry získají přístup v příštích měsících."

Společnost Pike, která dělá a opravuje elektrické rozvody, prodala v srpnu osmileté dluhopisy za 500 milionů USD s minimálně jedním CCC ratingem a výnosem pouhých 5,5 %. Původně se prodával za 100 centů za dolar a minulý pátek se obchodoval kolem 100,5 centu. "Podle historických standardů pro CCC úvěry se jedná o velmi nízký výnos a obchoduje se velmi dobře," domnívá se Kevin Bakker, vedoucí pro vysoké výnosu u Aegon Asset Management. "Je to signál, že u určité společnosti nemají lidé nutně problém s nákupem CCC."

Jakýkoli nárůst emisí CCC dluhopisů bude pravděpodobně selektivní v závislosti jak na dlužníkovi, tak na výhledu pro daný sektor během pandemie, myslí si Adi Habbu, analytik Barclays, který se specializuje na obchodování s dluhopisy. Mnoho firem s problémy si již půjčilo proti většině svých aktiv, a to může nyní ztěžovat další emise, doplnil. "Vzhledem k současné nejistotě se věřitelé v tomto prostoru budou muset dále zaměřovat na to, zda je konkrétní odvětví na cestě k oživení a zda ještě jsou nějaká aktiva k zajištění jakéhokoli nového dluhu," uzavírá Habbu.

Zdroj: Bloomberg; Foto: Flickr, upraveno