MF překvapilo a chce opětovně zvyšovat tabákové daně

Morris.

Oznámená daňová změna by dle našich odhadů ovlivnila čistý zisk společnosti v příštím roce kolem 25% (ceteris paribus), když by klesly čisté tržby na prodanou krabičku.

Společnost by pravděpodobně reagovala zvýšením koncové ceny, čímž by dopad zmírnila. To by mohlo způsobit, že HEETs se stanou pro spotřebitele méně lákavé kvůli vyšší ceně, což by se pravděpodobně negativně promítlo do nedávného silného tržního růstu.

Vyšší zdanění HEETs jsme očekávali, nicméně se zdá, že by mohlo přijít dříve. V odhadu pokračující hodnoty v našem modelu počítáme s o 20% nižší čistou cenou na krabičku, takže velká část dopadu by v naší valuaci měla být zahrnuta.



Jan Šafránek