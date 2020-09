PMČR - MF chce zvýšit zdanění zahřívaného tabáku a získat tak pár miliard navíc

a podle Schillerové by se mohlo zvýšit na 75 %. Philip Morris ČR zahřívaný tabák sám nevyrábí, ale je jeho prodejcem. Pokud by vyšší zdanění snížilo poptávku spotřebitelů nebo pokud by společnost růst ceny částečně kompenzovala snížením své marže, byla by to z hlediska hospodaření negativní zpráva.