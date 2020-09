Rozbřesk: Co přinese nejistý podzim – rychlejší šíření nákazy a snahu udržet ekonomiku v chodu

Počet nových případů ve Francii a ve Španělsku je opět poblíž dubnových maxim a nové případy rostou i v Německu a v Itálii. A v Česku nově nakažení v některých dnech lámou nové rekordy. Začíná podzim, kdy vlády v Evropě budou připomínat provazochodce na laně, který se opatrně snaží udržet balanc mezi riziky zdravotními a ekonomickými.



Do nové vlny karanténních opatření nikdo nemá chuť. Náklady by byly vysoké. To nám dnes ostatně znovu připomene výsledek státního rozpočtu za srpen – jen do července kvůli útlumu hospodářství propadly daňové příjmy o více než 60 miliard korun a během srpna pravděpodobně díra v rozpočtu dál narostla.



Na konci léta na řadě míst včetně Česka budou utlumeny některé mimořádné programy na podporu firem a domácností. Jakákoliv nová vlna karanténních opatření by tak dopadla na podniky a domácnosti o to tvrdším způsobem. V Česku například dnešním dnem končí firmám plošná ochrana před věřiteli. Firmy v potížích mohou požádat ještě soudy tradiční cestou o ochranu před věřiteli o další měsíce, pak už se ale insolvenčním návrhům nevyhnou.



Na druhou stranu řada podpůrných programů včetně kurzarbeitů pokračuje ať už v původní nebo pozměněné podobě zatím dál. Navíc přibývají pomalu programy zaměřené na restart ekonomiky – pokud možno chytrou podporu poptávky. Německý balík v celkovém objemu okolo 130 miliard eur má přímo podpořit investice do digitalizace, dopravní infrastruktury, nových technologií a bez-uhlíkové ekonomiky. V Česku se zatím na podobné plány spíše čeká a dosavadní poptávkové stimuly – příspěvky penzistům a zrušení super-hrubé mzdy – příliš “chytře” nepůsobí. Smysl by dávalo například urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo rozhýbání systému investičních pobídek, který by mohl firmy s perspektivními projekty rozhoupat k jejich realizaci a zabránit jejich odsouvání do “jistějších časů”. Pokud by takto investiční rozhodnutí odkládali všichni, nemusíme se oněch jistějších a lepších časů dlouho dočkat…





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se nedostala pod 26,10 EUR/CZK a ke konci dne oslabila na 26,24. Na vině byly slabší výkony globálních akciových trhů, které nakonec nedokázaly uzavřít srpen na pozitivní vlně.

Dnes po dalším slabém výsledku domácích PMI očekáváme spíše opatrnější obchodování a pohyb koruny ve větší vzdálenosti od 26,00 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Americký dolar zůstává pod tlakem s tím, jak investoři přehodnocují pomalu ale jistě daleko výrazněji pohled na americký Fed. Měnový pár se tak dostal do těsné blízkosti klíčové hranice 1,20 EUR/USD a může se ji pokusit v nejbližších dnech otestovat – a to pravděpodobně nehledě na dnešní špatné výsledky finálních PMI v eurozóně.