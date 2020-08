Zákazníci cestovních kanceláří mohou za zrušené zájezdy i nadále přijímat vouchery

Lex voucher byl přijat jako jedno z mnoha opatření , jejichž cílem bylo pomoci zmírnit dopady koronavirové pandemie. Zákon se vztahuje na zájezdy , jejichž termín zahájení spadá do období od 20. 02. 2020 do 31. 08. 2020 . Z hlediska časové působnosti zákona je tedy rozhodující datum zahájení zájezdu. Všechny vydané vouchery na zájezdy jsou ze zákona pojištěny pro případ úpadku. Pojistná ochrana se tak vztahuje i na všechny vouchery vydané podle zákona lex voucher. Zákazníci, kteří poukaz do 31. srpna 2021 nevyužijí, budou mít právo na jeho proplacení v penězích.Pro zájezdy s termínem zahájení od 1. 9. 2020 bude přijímání voucherů namísto vrácení plateb za zrušené zájezdy opět věcí vzájemné dohody mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Vouchery nadále mohou být atraktivní a spolehlivou alternativou k vrácení peněz. Nabízené vouchery jsou ze strany cestovních kanceláří často zvýhodněné vyšší hodnotou, než jaká byla cena původního zájezdu. Cestovní kanceláře mohou zákazníky motivovat i jinými výhodami, např. garancí alternativního zájezdu ve stejné kvalitě bez doplatku, kterou poskytuje lex voucher. Spolehlivé jsou vouchery v tom, že jsou ze zákona pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře . Zákazníci se tedy nemusí obávat je přijímat.V případě zrušení zájezdu z důvodu pandemie Ministerstvo pro místní rozvoj nadále doporučuje zákazníkům, aby nabízené vouchery akceptovali. Před přijetím voucheru by se však zákazníci měli podrobně seznámit s podmínkami jeho uplatnění, které se mohou u jednotlivých cestovních kanceláří lišit.