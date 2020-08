Předseda vlády Andrej Babiš diskutoval v Bledu o budoucnosti Evropy po brexitu a pandemii, s partnery řešil i dopady covidu-19

Premiér Andrej Babiš se v pondělí 31. srpna 2020 zúčastnil diskuse v rámci 15. ročníku Bledského strategického fóra. Představitelé účastnických států a institucí diskutovali o budoucnosti Evropy po odchodu Velké Británie z Evropské unie a věnovali se i výměně zkušeností, které přinesl boj s pandemií koronaviru

Na 15. ročníku Bledského strategického fóra ve Slovinsku zastupovali vládu České republiky premiér Andrej Babiš a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. V panelu o kyberbezpečnosti se účastnil také ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka.

Letošní ročník prestižního debatního klubu středoevropských politických špiček byl zaměřen na budoucnost Evropy po brexitu a dopady pandemie nemoce covid-19. „Mottem konference byla Evropa po covidu a brexitu,“ konstatoval premiér Andrej Babiš. „Bavili jsme se o tom, co by Evropa měla udělat, a tam si myslím, že v tom máme jasno. Definovat jasně Schengen, definovat jasně, co bude se západním Balkánem, definovat jasně obchodní dohodu se Spojenými státy, vnitřní trh a samozřejmě řešit problémy, které máme s Tureckem, s Ruskem a transatlantickou vazbu,“ přidal podrobnosti předseda vlády.

Panel ministrů zahraničních věcí se zabýval zkušenostmi jednotlivých zemí s regionální spoluprací během koronavirové pandemie, jak by bylo možné tuto spolupráci zlepšit, jaká byla největší úskalí opatření proti šíření pandemie koronaviru a jaké jsou největší výzvy v zabezpečení infrastruktury v oblasti energií, mobility a digitalizace.

Premiér Babiš po diskusním fóru řešil i o aktuální situaci v přeshraničním styku se slovinským premiérem Janezem Janšou i maďarským protějškem Viktorem Orbánem. „Premiér Orbán mi slíbil, že zítra Maďarsko potvrdí, že naši občané, kteří si koupili nebo zarezervovali pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou moci do země vyjet, když budou mít negativní test na koronavirus, ne starší než pět dnů,“ řekl Andrej Babiš po jednání.

Také slovinský premiér Janša se podle premiéra Babiše bude ještě otázkou omezení vstupu českých turistů do Slovinska zabývat. „Argumentoval jsem mu tím, že Česká republika má za posledních čtrnáct dní na 100 tisíc obyvatel průměr asi 40,5 případu a Rakousko má 43,4. Přitom Rakousko žádné omezení nemá,“ uvedl předseda vlády.

Bledské strategické fórum umožňuje politickým lídrům, odborníkům i veřejnosti diskutovat nad aktuálními otázkami. Každý ročník se zaměřuje na nejzásadnější události a výzvy, kterým za uplynulý rok čelily státy ve střední a jihovýchodní Evropě. Při této příležitosti si zúčastnění hosté na vysoké úrovni mohou vyměňovat názory a zkušenosti a hledat inovativní řešení na současné i budoucí výzvy. Fórum zároveň poskytuje jedinečnou příležitost pro jednání a spolupráci v regionálním i světovém měřítku.