Ceny komodit stále stoupají

Pro široce exponovaný Bloomberg Commodity Index se stal srpen nejlepším měsícem od dubna 2016. Čtyři po sobě jdoucí měsíce růstu cen způsobily, že se index dokázal z velké části zotavit z pandemického propadu, který jej zasáhl v únoru a březnu. Klíčovými faktory, které za tímto zotavením stojí, jsou patrně bezprecedentní objem stimulů centrálních bank, americké i světové úrokové sazby, kterého dosáhly naprostého dna, nedávné oslabení dolaru, obavy z rozmarů počasí i poptávka po zajištění proti inflaci.





Tento měsíc posílily všechny významné sektory. Zejména zemní plyn stříbro , kukuřice a benzín RBOB. Zlato , které v červenci uzavíralo poblíž rekordního maxima, je jednou z mála komodit , jež tento měsíc zaznamenaly menší ztrátu. V posledním srpnovém týdnu se rekordně zvedlo i obilí, které až donedávna spekulanti shortovali nejvíce. Nepříznivé počasí USA i jinde ve světě totiž vedlo ke zhoršení očekávané úrody a na straně poptávky zaúřadovaly rozsáhlé čínské nákupy kukuřice a sojových bobů.





Spojené státy. Také průmyslové kovy zakončily měsíc pořádným finišem, podpořila je totiž omezená nabídka na některých trzích, bezprecedentní stimuly a nulové americké úrokové sazby . O překvapení se postaraly i ekonomické údaje od významných spotřebitelů, jako jsou Čína

ropy a zejména V očekávání čtvrtečního náporu hurikánu Laura na pobřeží Texasu a Louisiany stouply cenya zejména pohonných hmot . Následovala rychlá cenová korekce, když hurikán těsně minul klíčovou energetickou infrastrukturu regionu. Protože se z Atlantiku blíží další dvě bouře, je nepravděpodobné, že by teď došlo k tak potřebné korekci ropy





Předseda amerického Fedu Jerome Powell zveřejnil závěry revize dlouhodobé politiky Federálních rezerv. Prohlásil, že nyní je Prohlásil, že nyní je Fed v režimu „flexibilního cílování průměrné inflace ", což ovšem vzhledem k očekáváním nebylo nic nového. Fakt, že nebyla výslovně zmíněna žádná konkrétní úroveň a nezaznělo žádné vyjádření ohledně politiky řízení výnosové křivky, znamená, že byl jeho projev, stejně jako závěry Fedu , předvídatelný a nenabídl nic nového. Možná, že Powellovi nechtěl dál povzbuzovat finanční trhy, které se zdají být i bez toho dost neklidné – zejména technologicky zaměřený Nasdaq dosahuje pořád nových rekordních výšin.





zlato a stříbro, neudělal tento projev podle našeho názoru nic, Pokud jde o, neudělal tento projev podle našeho názoru nic, čím by změnil jejich pozitivní vyhlídky. Tolerance vyšší inflace , kdy se Fed snaží dosáhnout v průměru 2 %, by mohla přinést nízké úrokové sazby na dalších pět letech. Krátkodobě znamená absence jakékoliv zmínky o řízení výnosové křivky, že se v USA zvedly desetileté nominální výnosy, což by mohlo snížit přitažlivost drahých kovů . Klíčem však zůstává vývoj reálných a rovnovážných výnosů. Dokud se budou reálné výnosy držet kolem -1 % a očekávaná inflace – a s ní i rovnovážné výnosy – budou dále stoupat, mělo by zlato snést i případnou strmější výnosovou křivku.





Největším krátkodobým rizikem pro zlato tak zůstává příchod funkční a široce distribuované vakcíny, spolu s ostrou korekcí akcií , což by znamenalo likvidaci zlata ze strany investorů, kteří se budou snažit rychle získat hotovost.





Poté, co našlo zlato počátkem týdne podporu na úrovni 1900 USD za unci, se drží trh v režimu úzkého pásma, a tak musí zlato prorazit nad 2015 dolarů za unci, aby přilákalo další technické nákupy, které mohou přinést jeho opětovné posilování.





Poté, co trh kvůli strachu z dalšího hurikánu krátce otestoval horní limity současného pásma, ropa se dále obchoduje v úzkém pásmu. Spolu s benzínem dosáhla svého pětiměsíčního maxima, když investoři dočasně přestali sledovat omezení poptávky způsobené pandemií a omezení produkce zeměmi OPEC+. Místo toho upřeli svou pozornost na americké pobřeží Mexického zálivu. Koncem týdne si trh mohl vydechnout, protože hurikán minul klíčová energetická aktiva a zejména největší koncentraci rafinérií na světě.





Následovat bude několik týdnů trvající problém s importem i exportem ropy, pohonných hmot a zemního plynu, ale i s těžbou a provozem rafinérií. Tyto problémy se projeví i ve zprávě "Weekly Petroleum Status Report" publikované každou středu americkou agenturou Energy Information Administration. Ropa WTI má problém najít kupce – zastavení těžby na vrtných plošinách v Mexickém zálivu totiž více než vykompenzoval propad poptávky rafinerií a zastavení exportu. To podle nás jen dokládá správnost názoru, že ropa může mít přinejmenším krátkodobě problém vyšplhat někam výše. V USA sice poptávka po pohonných hmotách dále stoupá, ale v Asii a Evropě znovu nabývá na síle pandemie. A i když není pravděpodobné, že by se znovu zastavily celé ekonomiky, na poptávce po palivech je to znát. K tomu se ještě země OPEC+ snaží nějakým způsobem zkrotit více než 2 milionů barelů denně ze zemí, které dosud nedosáhly stanovených cílů produkce.

Pokles pod 43 dolarů za barel může zvýšit riziko, že se cena při likvidaci dlouhých pozic propadne ještě níž, k 41 dolarům za barel a případně až na 38,5 dolaru za barel, což bylo minimum z 30. července. Jak už jsme zmínili, riziko poklesu cen může v této fázi snížit hrozba dalších dvou hurikánů, které se mohou přiřítit z Atlantiku. Ropa Brent se mezitím musí teprve vymanit ze svého čím dál užšího pásma, definovaného v současnosti zdola 50denním klouzavým průměrem 43,75 USD/barel a shora 200denní hodnotou 45,80 USD za barel.