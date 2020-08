Kapitálové trhy mají za sebou nejlepší srpen od roku 1986

Akciové trhy ve Spojených státech pokračují v nezastavitelném růstu, který si však nenechaly ujít také trhy v ostatních koutech světa. Z New Yorku až do Tokia tradici dnes budou uzavírat jeden z nejlepších měsíců v historii a konkrétně srpen je nejlepší za poslední desítky let. K růstu přispěl jak FED, tak slabší americký dolar, ovšem z pohledu techniky by mohla kdykoliv přijít mírná korekce zisků. Může jí způsobit už páteční zveřejnění dat NFP.

Neutuchající apetit pohání akcie

Historicky investorům měsíc srpen příliš nevyhovoval a raději trávili léto na pláži nebo jachtě. Měsíc roku 2020 se však trochu vymyká normálům a většina investorů si nechtěla ujít býčí tažení do astronomických úrovní. Zrcadlem aktuálního apetitu po rizikových aktivech je například růst akcií společnosti Tesla, která se po překonání 2 300 dolarů dostala po splitu 5:1 na 440 dolarů, tedy úroveň, kde Musk před dvěma lety upozorňoval, že stáhne firmu z akciového trhu. Apetit po rizikových aktivech podpořila také velmi dobrá data ze světové ekonomiky, která naznačují, že ekonomika je na správné cestě, což také drželo investory létě u terminálů.

Index sledující akcie v rozvinutých zemích MSCI rostl v květnu o 6,7 %, což je historicky nejlepší srpen od roku 1986. Průměrný růst za měsíc srpen byl 3,3 %. Širší pohled na index MSCI i s rozvíjejícími se ekonomikami rostl o 6,2 %, to je nejlepší měsíc od roku 1988. Růst akciových indexů byl však regionálně odlišný, když například americký S&P 500 rostl o 7,2 % a evropské akciové indexy rostly od 4 do 7 %. V USA se však nůžky mezi trhali rozvírají ještě více, když například NASDAQ rostl o 10,2 % a samotná Tesla o více jak 50 %. Dařilo se i indexům v Asii, kde japonský Topix rostl o 8,2 a korejský Kospi o 3,4 %.

Investoři musí znejistit

Akciové trhy tak bez výraznějších hmatatelných důkazů pokračují v růstu podpořeny především velmi akomodativním přístupem od centrálních bank, ale také slabším americký dolarem, nebo lepšícím se výhledem pro vakcínu na COVID-19. I přesto ho čeká hned několik klíčových událostí, které mohou přinést očekávanou korekci, která je už z technického hlediska na spadnutí. Jako první budou muset trhy překonat nejistotu ohledně pátečního zveřejnění dat z amerického trhu práce. Očekává se, že zaměstnanost klesne pod 10 % a pokud se tak nestane, je možné, že si trhy vysvětlí stagnaci v zaměstnanosti spíše zpomalením ekonomického oživení.

FED a prezidentské volby

Další velmi důležitou událostí bude zářijové zasedání FEDu, kde by bankéři měli dodat detaily k novému “průměrnému inflačnímu cíli”, nebo se vyjádřit k nákupu dluhopisů, kolem kterého se na posledním zasedání objevila poměrně velká míra skepse, jestli jde o správnou metodu kontroly nad výnosnou křivkou. Dalším testem pro aktuální rally budou listopadové volby na amerického prezidenta. V těch se proti sobě postaví Donald Trump a Joe Biden. Bezpochyby se bude jednat o klíčovou událost, která rozvlní finanční trhy. Bidenova výhra může znamenat pro akcie korekci, na druhou stranu vzpruhu pro asijské trhy. Trumpova výhra pouze udrží aktuální trend v pozadí víry v pokračování fiskálních stimulů a nízkých daní.