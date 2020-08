Summers: Fed je na hraně toho, co by měl nyní dělat

Známý americký ekonom Larry Summers v roce 2015 tvrdil, že Fed by mohl zvýšit důvěru v ekonomice změnou své strategie. A to tak, že by se zvedáním sazeb čekal až do chvíle, kdy již bude jasně zřejmá změna v inflaci. Podle ekonoma momentálně vedení Fedu změnilo svůj přístup přesně tímto směrem a po desetiletí podstřelování inflačního cíle říká, že nyní je v pořádku, pokud se inflace bude nějakou dobu držet nad cílem.



Vedení Fedu dnes také odmítá názor, že je třeba se držet Phillipsovy křivky a automaticky se bát inflace v případě, že klesne nezaměstnanost. Podle ekonoma, který hovořil na Bloomberg Finance, to znamená, že americká centrální banka již neukončí párty ve chvíli, kdy začala, ve strachu, že dojde k rychlému růstu mezd a k přehřátí ekonomiky. Nyní se bude čekat až do chvíle, kdy se inflace skutečně začne zvedat. Summers míní, že k takové změně již mělo dojít dávno.



Hlavním dlouhodobým problémem americké ekonomiky podle ekonoma nejsou inflační, ale deflační tlaky. Změna v přístupu Fedu je tak z tohoto pohledu namístě. Americká centrální banka ale byla v mnoha věcech úspěšná, což vedlo k očekáváním, že může pomoci i tam, kde to ve skutečnosti nejde. Summers dal za příklad životní prostředí a „zezelenání Ameriky“ či „rasovou nerovnost“. Stejně tak Fed není „tím správným nástrojem pro pomoc bojujícím municipalitám“.



Summers tedy na jednu stranu míní, že současné změny ve Fedu měly nastat již před lety, ale zároveň by nemělo dojít k posunu k „ekonomice řízené Fedem“. Jedním z problémů amerického hospodářství je například vysoké zadlužení a Fed umí ekonomiku stimulovat jen tak, že podpoří další dluhy. Což také ukazuje, že jeho možnosti nejsou neomezené. Jinak řečeno, „dluhy nemohou být řešením na všechno, a to zejména tam, kde jejich výše představuje problém“.

„Fed je na hraně toho, co by měl nyní dělat,“ míní ekonom s tím, že mnohem více by měla činit vláda. Protože „je šílené, že jsou propouštěni učitelé či sestry“. Federální vláda by měla být mnohem aktivnější namísto toho, aby Fed poskytoval půjčky, dodal Summers. Americká ekonomika také potřebuje velký program veřejných investic, který by měl být zčásti „pravděpodobně zaplacen vyššími daněmi“. Tento program by ale měl zvýšit produktivitu a Summers zmínil i to, že daňový systém je v USA neefektivní s řadou míst, která se využívají pro daňové úniky a snižování daňové zátěže těch nejbohatších.



Summers na Bloomberg Politics před několika dny komentoval i možné obavy akciového trhu z demokratických prezidentů. Podle ekonoma se trh bál před zvolením Obamy či Clintona nebo dokonce Johna Kennedyho. Jenže pak se ukázalo, že ceny akcií i koporátních zisků rostou za těchto prezidentů rychleji, než když vládnou republikáni.

Zdroj: Bloomberg Finance