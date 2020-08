Rolls Royce aktivoval plán na získání dodatečných financí

Samotné letecké společnosti nebyly během korony jediné, které zasáhly restrikce spojené s pandemií. Tvrdý dopad omezení pocítili i dodavatelé komponentů jako je například firma Rolls Royce Holdings, která vyrábí letecké motory. Prudký propad letového provozu totiž zároveň způsobil prudké snížení zájmu o nová letadla a firma musí hledat způsoby, jak výpadky příjmů alespoň částečně vykrýt.

Britský výrobce za první půlrok vykázal ztrátu na úrovni 1,67 miliardy GBP. Pro porovnání – za stejné období před rokem vykázal zisk na úrovni 203 milionů GBP.

Pravděpodobně z tohoto důvodu se firma rozhodla prodat svou španělskou divizi ITP Aero a další aktiva. Informace o prodeji zveřejnila během uplynulého čtvrtka s tím, že tímto způsobem plánuje získat kapitál ve výši 2 miliardy GBP.

Podle šéfa společnosti Warrena Easta se podnikly potřebné kroky pro zabezpečení budoucnosti firmy, ale zároveň si uvědomuje také přetrvávající nejistotu s ohledem na možné opětovné vlny koronaviru a s nimi související potřebu dalších změn. Rada společnosti zároveň oznámila, že dočasně nedoporučuje vyplácení dividend akcionářům.

Akcie společnosti na londýnské burze si v reakci na zveřejnění hospodářských výsledků odepsaly 7,3 procenta. Od začátku roku klesly z hodnoty 681 GBX za akcii na 237 GBX za akcii, což představuje propad na úrovni 65 procent. Tržní hodnota společnosti na burze ve čtvrtek dosahovala 6,5 miliardy USD (4,5 miliardy GBP), přičemž ještě v lednu tohoto roku dosahovala podle údajů z ycharts.com hodnotu 17 miliard USD (12,8 GBP).

Rolls Royce v souvislosti s dopady pandemie již v květnu oznámil. Že zruší minimálně 9 tisíc pracovních míst, přičemž podle poslední zprávy firmu opustilo už 4 tisíce zaměstnanců z divize pro civilní letectví. Očekává se, že do konce roku by mělo firmu opustit dalších 5000 zaměstnanců, přičemž asi u poloviny z nich by mělo jít o dobrovolné odchody anebo předčasné důchody.