Počasí na začátku školního roku: Na východě déšť. Na návětrných stranách Jeseníku a Beskyd může ojediněle spadnout i přes 70 mm.

Během noci na úterý (1. 9.) se nejdříve srážky od jihovýchodu objeví na východě území a do úterního rána se rozšíří i na zbytek území Moravy a Slezska. Během dne se srážky budou vyskytovat hlavně ve východní polovině území a místy budou trvalé a vydatné. K večeru budou srážky pozvolna od západu ustávat. Do půlnoci na středu (2. 9.) se očekávají ve východní polovině území úhrny srážek většinou do 20 mm, na severovýchodě území ojediněle až 50 mm srážek.