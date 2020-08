Neuralink: Přáli byste si mít v mozku mikročip a si být napojení na Bluetooth? Gertruda, samice prasete, už to vyzkoušela za vás.

Přáli byste si být napojení na bluetooth? Gertruda, samice prasete, už to vyzkoušela za vás. Vědci jí do mozku implantovali mikročip Neuralink, který umí jak data z mozku čerpat, tak je do něj vkládat.

Elon Musk ukazuje nejnovější pokroky mozkového implantátu Neuralink - ukázka malého počítačového čipu, který měří mozkovou aktivitu uvnitř mozku prasete (v angličtině)