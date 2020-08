Velkým čínským bankám klesnou zisky kvůli covidu nejméně o 10%

Podle agenturních zpráv zisky 5 největších čínských bank v polovině roku kvůli koronavirové krizi klesly nejméně o 10% v souvislosti s nutností tvorby větších rezerv na krytí růstu objemu nesplácených úvěrů Pětice největších bank v zemi Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China a Bank of Communications zaznamenala v pololetí největší propady zisků za poslední nejméně dekádu.Banky byly požádány čínskou vládou, aby obětovaly cca 1,5 triliónu juanů respektive 219 mld. USD ze svých zisků na podporu firem v zájmu překonání koronavirové krize. ekonomika byla koronavirovou krizí v první polovině roku silně zasažena. Za celý letošní rok se počítá s celkovým růstem HDP o cca 1% oproti cca 6% očekávaným na začátku roku. Letošní růst bude zřejmě nejslabším za posledních 40 let.Podle odhadů středně velké čínské banky si povedou o něco lépe oproti svých větším sestrám. Hrubé provozní zisky v tomto segmentu jsou očekávány pro 2Q v oblasti růstu o 8-27%. Největší banky se v tomto ohledu pohybují mezi -2 až +6%.Podle analytiků Morgan Stanley je velmi pravděpodobné, že čínské banky letos přikročí ke snižování vyplácených dividend . Jejich opětovný růst by pak mohl přijít po oživení v roce 2021 Akcie čínských bank v rámci indexu FTSE China A 600 Banks oslabují v tomto roce o cca 8,9%. Akcie v rámci širšího indexu FTSE China A 600 v kontrastu s tím rostou o 17,6%.