Filatelie slaví výročí, je stále dobrou alternativní investicí

Skladba sběratelů je již desítky let neměnná. Sbírá mladá generace, pak přijde pauza, ale kolem 35 let a tedy na vrcholu kariéry, se ke sbírání lidé opět vrací, často se zaměřením na investování . V ČR působí desítky tisíc sběratelů známek a odhadem nižší tisíce, kteří do nich investují. Známky se v Česku obchodují přes specializované aukční domy, dále na výměnných burzách, ale i přes sociální sítě a specializované aukční portály typu Aukro. „“ uvedl Radek Novák.