Jen spoření nestačí. Zhodnocujte své peníze, jde to i bez rizika

Nabízí se řada spořicích a investičních množností. Avšak klasické spořicí účty vám nenabízejí příliš vysoké úročení. A například investiční fondy sice vaše úspory zhodnotí alespoň papírově, ale je v nich větší riziko ztráty. To je cesta, kterou u „ železné “ finanční zálohy většina lidí riskovat nechce.

Stavebko patří mezi konzervativní finanční produkty bez rizika. Obzvlášť tehdy, pokud plánujete využít peníze na nákup či rekonstrukci své nemovitosti . „Úrok na stavebním spoření je garantován po dobu vázací lhůty a vklady jsou zároveň pojištěny do sta tisíc eur . Nemůže se tak stát , že byste o své úspory mohli přijít. Výhoda stavebka je také ve státní podpoře, kterou lidé získají při jakékoli výši vkladu ,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník Asociace stavebních spořitelen.

Pořízení a rekonstrukce bydlení patří mezi největší investice, do kterých se během života lidé pouštějí. Zároveň se o nich nerozhodujete obvykle ze dne na den. „Na stavebku ukládáte peníze minimálně šest let, ale pokud budete potřebovat peníze dříve, než jste očekávali, můžete získat úvěr i výrazně dříve,“ vysvětluje Jiří Šedivý. To je v protikladu často opakovaného mýtu, který je dodnes rozšířen mezi lidmi, že stavebko není flexibilní a nemůžete s ním reagovat na nenadálou potřebu řešení svého bydlení.