US akciové trhy minulý týden rostly, Fed změnil svůj inflační cíl. Tento týden PMI a trh práce v USA

Výhled

Americké futures i asijské indexy v zeleném teritoriu

Čína - PMI

Dnes ráno vyšly indexy nákupních manažerů v Číně. Výroba mírně zaostala za očekáváním: 51 vs odhad 51,2. Pozitivně překvapily služby, které se vyšplhaly na 55,2 a pokořily tak konsensuální očekávání ve výši 54,2. Kompozitní ukazatel se tak dostal na hodnotu 54,5, nejvyšší hodnotu od ledna 2018. Dobrý výsledek služeb hodnotí investoři pozitivně. V minulosti se vynořily obavy, že dobrý výkon čínského průmyslu souvisí s mohutnými státními intervencemi. Např. minulý týden vyšla data, že profit průmyslových společností se v červenci meziročně zvýšil o 19,6%. Naproti tomu zlepšení v segmentu služeb poukazuje na zvýšení spotřeby – ta souvisí s návratem důvěry čínských domácností. Investoři vnímají oživení spotřeby jako udržitelnější.

Eurozóna

Zítra vyjde nezaměstnanost v eurozóně za červenec. Očekává se tato statistika zvýší na 8%. Výrazně nižší hodnoty ve srovnání s USA souvisí s méně flexibilním pracovním trhem jednotného měnového bloku. Během zítřka vyjde rovněž inflace. Odhady naznačují, že ceny během srpna klesly o 0,1%. Ve čtvrtek budou zveřejněny PMI. Služby by se měly udržet na úrovni 50,1, tedy těsně nad hranicí, která odděluje expanzi od kontrakce. Celkový kompozitní ukazatel by se měl udržet na úrovni 51,6. Ve čtvrtek rovněž vyjdou maloobchodní tržby za červenec. Očekává se růst o 1,4%, což představuje zpomalení oproti 5,7% v červnu.

USA – pracovní trh

Investoři budou napjatě sledovat vývoj na americkém pracovním trhu. Očekává se, že v srpnu vytvořila americká ekonomika 1,4m nových pracovních míst. Nezaměstnanost by se měla zlepšit na 9,8% z 10,2% v červenci. Nicméně vzhledem k pomalému schválení nového programu proti nezaměstnanosti mohou a stále přetrvávajícím nárůstu nových infekcí, mohou data z trhu práce negativně překvapit. Zítra vyjdou výrobní PMI, která by měla dosáhnout úrovně 53,6.

Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden posílil o 3,3%. Stoxx Europe 600 přidal 1,0 %. Euro proti USD minulý týden posílilo o 1,0% na 1,189. Vůči EUR zůstala za poslední týden česká měna oslabila na EUR/CZK 26,13 z 26,1. Proti dolaru koruna apreciovala na CZK/USD 21,97 před týdnem byla na CZK/USD 22,17.

Trhy – historická maxima

Americké akcie skončily na historických maximech. Hlavní americký index S&P 500 překonal hranici 3500 bodů. Do rekordních výšin vyhnaly trhy především zprávy o vakcíně. K pozitivnímu sentimentu přispěl i Fed. Minulý týden vyšla rovněž série makrodat, která signalizují, že intenzita oživení americké ekonomiky zůstává robustní. Například objednávky zboží dlouhodobé spotřeby se meziměsíčně zvedly o 11,2%, zatímco analytici očekávali růst o pouhých 4,8%. Nad odhady skončily i prodeje nových domů.

Fed: revize strategických cílů

Guvernér Jerome Powell představil na tradičním sympoziu centrálních bankéřů v Jacksonhole strategickou revizi měnově-politických cílů Fedu. Fed nyní bude pro vyhodnocování cíle cenové stability používat nikoliv měsíční, avšak průměrná data. Délka nebo typ průměru nebyla přesně stanovena, což umožňuje centrální bance větší flexibilitu. V praxi to znamená, že pokud by inflace přestřelila dříve závazná 2%, nemusí se Fed ihned vydat s úroky nahoru. Americká centrální banka rovněž mírně upravila cíl ohledně plné zaměstnanosti. Nově bude pro měnovou politiku relevantní pouze, pokud se zaměstnanost nachází pod rovnovážnou úrovní. Jde o rovněž o možnost ponechat sazby na současných hodnotách, pokud by se nezaměstnanost dostala na extrémně nízké úrovně. Zasedání Fed vyslalo jasný signál, že Fed chce udržovat měnovou politiku dlouhodobě uvolněnou. To je samozřejmě pozitivní pro akcie. Mírně rostl delší konec americké výnosové křivky, jelikož akce Fed vedla ke zvýšení inflačních očekávání.