Rozbřesk: Zrušení superhrubé mzdy je drahý krok, který nemusí příliš pomoci

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení nové daňové sazby 15 % (ponechána bude sazba 23 % pro příjmy nad 139 tis. korun) povede ke značnému snížení daňové zátěže prakticky pro všechny zaměstnance. Je to však relativně málo promyšlený krok, který má řadu zádrhelů, a v tuto chvíli by vláda mohla peníze použít rozumněji.

Za prvé, roční výpadek v rozpočtu bude tak velký, že podniky a domácnosti jednoduše nebudou věřit, že stát nakonec nebude lepit díru v lodi novými daněmi. Celkové náklady mohou dosáhnout ročně až 90 miliard korun, což není možná hodně optikou masivního rozpočtového deficitu roku 2020. Trvale je ale taková díra v rozpočtu těžko udržitelná. A pokud podobného názoru budou i domácnosti a podniky, sotva v reakci na vládní opatření výrazněji zvýší útraty.



Druhým problémem je, že plánovaná stimulace poptávky skrze nižší daně přichází relativně pozdě (v roce 2021). Ekonomika přitom potřebuje chytré (jednorázové) stimuly na podporu poptávky již dnes. V Německu (které samozřejmě nemusí být ve všem vzorem) stimulují spotřebu nižšími daněmi v roce 2020 (zatímco v roce 2021 daně opět míří vzhůru).



A v neposlední řadě pravděpodobně existují efektivnější způsoby, jak stimulovat poptávku… Daňová změna přidá prakticky všem, nejvíce peněz ale paradoxně pošle příjmovým skupinám s nadprůměrnými příjmy. Zatímco lidem s příjmem okolo 30 tisíc přijde na účet navíc zhruba 1500 korun , lidem s příjmy 100 tisíc korun to bude okolo 5000 korun . Větší díl daňového stimulu tak skončí v kapsách bohatších domácností, které mají nižší mezní sklon ke spotřebě a hospodářství v těžké chvíli příliš nepomohou.A to ponecháváme stranou , že by bylo výhodnější podpořit ekonomiku více skrze investice , které jejím “krevním oběhem” jen tak neprotečou, ale může po nich zůstat zaděláno na vyšší hospodářský růst v budoucnu. Vyplatilo by se například urychlit státem financovanou výstavbu dopravní infrastruktury nebo oživit systém investičních pobídek tak, aby podniky zbytečně neodkládaly perspektivní investice , které chtěly realizovat v tomto roce. Taková opatření by ve finále za méně peněz mohla přinést více muziky. Česká koruna se dostala opět na pozitivní vlnu s tím, jak americký dolar ztrácí pozvolna půdu pod nohama a akcie se dál vezou na pozitivní vlně. Útok na 26,00 EUR/CZK však může být v tuto chvíli složitý, zvlášť pokud dál porostou počty nakažených Americký dolar je znovu pod tlakem – své nakonec udělala revize měnové politiky Fedu , která bude implikovat super-dlouhé období super-nízkých sazeb. Na druhou stranu euro by měly brzdit rostoucí počty nakažených COVID 19 a také slabší finální podnikatelské nálady PMI . Na závěr týdne bude měnový pár sledovat zejména výsledek čísel z amerického trhu práce