Zatímco spotřebu benzínu a nafty koronavirus omezil, alternativním plynným palivům se daří

Ekonomický útlum související s mimořádnými opatřeními kvůli COVID-19 výrazně omezil spotřebu pohonných hmot. Jak již dříve uvedla Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, výtoč benzínu a nafty letos zřejmě nedosáhne úrovně loňského roku. Odhaduje se propad 10 až 12 % u benzínu a 5 až 8 % u nafty. Jiná je ale situace u plynných paliv. Dodavatelé CNG hlásí, že i přes dočasný propad prodejů předpokládají plánované odběry nebo i meziroční růst. Segment LPG je pak vedle elektromobility jediný, který zaznamenal meziročně rostoucí počet registrací nových osobních automobilů. U obou plynných alternativ se navíc na českém trhu letos objevila jejich emisně čistá varianta v podobě bioCNG a bioLPG.

Plynaři investují do rozvoje sítě plnicích stanic CNG každoročně nemalé prostředky, díky čemuž mají na pravidelném růstu počtu čerpacích stanic největší podíl právě plničky CNG. Zatímco v říjnu loňského roku byla uvedena do provozu již 200. plnička, podle sdělení Českého plynárenského svazu (ČPS) je veřejných plnicích stanic CNG aktuálně v provozu již 211. „Koronavirová opatření nemají na rozvoj infrastruktury CNG a výstavbu nových stanic zásadní vliv, neboť se jejich realizace připravuje dlouhodobě. Do konce roku 2020 lze očekávat ještě asi pět až šest nových plniček. Můžeme tedy konstatovat, že současný stav vyhovuje požadavkům i počtu CNG vozidel v ČR a z evropského pohledu je naše infrastruktura třetí nejrozvinutější,“ říká Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru ČPS.

Největší síť plniček CNG v počtu 63 stanic v Česku provozuje společnost innogy Energo. Podle Martina Chalupského, tiskového mluvčího innogy Česká republika, plánuje společnost do konce letošního roku otevřít ještě celkem dvě stanice v Praze a v Domažlicích. Stejně jako u konvenčních paliv nastal s příchodem mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 značný propad odběrů CNG způsobený omezením dopravy, zejména hromadné přepravy osob autobusy na CNG. „Zatímco na začátku roku zájem o CNG překonával naše očekávání a překračovali jsme plánované prodeje 900 tun CNG měsíčně, v průběhu května nastal výrazný obrat. V červnu a červenci jsme se ale dostali opět nad obvyklé hodnoty, a pokud už nedojde k žádným zásadním omezením, spotřeba CNG bude nadále na plánovaných číslech nebo bude mírně růst,“ popisuje Martin Chalupský.

Ještě výraznější trend nastal u firemních odběratelů. „Koronavirus neutlumil zájem o CNG karty pro OSVČ a firmy, a ten tak kontinuálně roste. Tomu možná obavy z nákazy paradoxně prospěly, protože firmy jednak hledají způsoby, jak omezit zbytečný kontakt i administrativu, jednak jsou nuceny šetřit,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, s tím, že Axigonem poskytované tankovací i CNG karty umožňují slevy na obě plynná paliva: v síti innogy jsou to 2 Kč/kg CNG a v síti Shell 1,20 Kč/l LPG. „V krizovém období jsme samozřejmě zaznamenali propad, ale celkově odběry stoupají. Za prvních sedm měsíců letošního roku naši klienti odebrali již 80 procent celkových loňských odběrů CNG,“ dodává Duraković.

Další alternativa v podobě LPG neboli autoplynu zaznamenala podobný propad jako ostatní paliva. Podle dat společnosti Primagas se za první pololetí snížila výtoč na jejích čerpacích stanicích LPG průměrně o 14 %. „Situace se už výrazně lepší a do konce roku předpokládáme, že by naše odběry autoplynu měly být meziročně horší maximálně v jednotkách procent. Pozitivní pro segment LPG ale je, že jako jediný je v rámci spalovacích motorů co do počtu registrací nových aut za prvních sedm měsíců letošního roku meziročně v plusu. Pokud k tomu započteme přestavby starších vozidel na LPG, je autoplyn mezi alternativami na prvním místě,“ popisuje Jiří Karlík, generální ředitel Primagasu.

V obou segmentech CNG i LPG se letos dostaly do prodeje i jejich emisně čisté varianty vyrobené z obnovitelných zdrojů. BioCNG a bioLPG mají potenciál výrazně snížit emise z dopravy, protože z pohledu celého životního cyklu paliva je jejich uhlíková stopa oproti fosilním variantám o desítky procent menší. „Prodej bioCNG a všechny související procesy jsme úspěšně otestovali a potvrdil se nám zájem zákazníků o tento produkt. Aktivně pracujeme na jeho dalším rozšíření,“ doplňuje Martin Chalupský z innogy. „Na naše čerpací stanice v regionu severní Moravy bylo dodáno 15 tun bioLPG, což činí v poměru k celkovému objemu prodávaného autoplynu zatím jen jednotky procent. Během podzimu budou dodávky pokračovat, přičemž od příštího roku usilujeme o zajištění pravidelných dodávek,“ uzavírá Jiří Karlík z Primagasu.





LUKÁŠ POLOLÁNÍK