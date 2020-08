Ekonomické oživení ve třetím čtvrtletí pokračuje (Týdenní zpráva z finančního trhu)

V USA čekáme další zlepšení ISM indexu aktivity v průmyslu i ve službách a také silná data z trhu práce. V Eurozóně uvidíme slabá inflační data a návrat meziroční inflace k nule. Německé tovární objednávky by měly vykázat další expanzi zpomalujícím tempem. Zpřesněná data o HDP v ČR podle nás ukáží mírnou revizi dat směrem vzhůru, zatímco průměrná mzda poukáže na pokles. Český maloobchod by měl pomalu pokračovat v oživení. S blížícím se koncem prázdnin se bude sledovat vývoj epidemiologické situace.

Nezaměstnanost v USA klesne do jednociferného teritoria

Indexy aktivity ISM vzrostou dál nad 50 bodů a ukáží další expanzi výroby i služeb USA. Další zlepšení bychom měli pozorovat v případě amerického trhu práce, kde se počet pracovních míst nachází stále téměř 13 milionů pod úrovní z letošního února. V Německu i celé eurozóně budou zveřejněny měsíční údaje o vývoji inflace. Ta by měla ukázat meziroční stagnaci spotřebitelských cen. Ve Francii se bude sledovat návrh státního rozpočtu na příští rok obsahující stimulační fiskální balíček v hodnotě 100 mld EUR. Dnes ráno v Číně zveřejněný PMI index aktivity v průmyslu nepatrně kles, ale stále ukazuje expanzi sektoru. Jeho protějšek ze služeb vzrostl nad odhady. V úterý získá podobnou pozornost zveřejnění neoficiálního Caixin PMI indexu. Akciové trhy v Asii dnes rostou a do plusu ukazují i akciové futures v USA a Evropě.

Od druhého odhadu vývoje HDP za druhé čtvrtletí v ČR čekáme mírnou revizi směrem vzhůru oproti předběžnému výsledku. Vývoj spotřebitelské poptávky indikuje, že vývoj průměrné mzdy nebyl ve druhém čtvrtletí vyloženě tragický. Nicméně i tak čekáme mírný pokles průměrné nominální mzdy o 0,2 % y/y, což je -3,2 % y/y reálně. Maloobchodní tržby na počátku třetího čtvrtletí pravděpodobně pokračovaly v expanzi, ale zpomalujícím tempem a to zejména v případě prodeje aut, jak dokládají i počty registrací nových aut.

Jackson Hole přizvedl inflační očekávání

Hlavní událostí minulého týdne byla konference v Jackson Hole, kde šéf Fedu oznámil změny v inflačním cíli. Fed bude nově v případě inflace sledovat její průměrnou hodnotu, takže v situaci kdy se delší dobu nachází pod 2 %, bude následně mířit nad 2 %. Něco takového se čekalo, takže reakce finančního trhu na samotné oznámení této podstatné změny nebyla veliká. Nicméně v průběhu celého týdne došlo k dalšímu nárůstu inflačních očekávání. Průměrná anticipovaná inflace v rozmezí příštích 5 až 10 let vzrostla do blízkosti 2,1 %. Kratší konec výnosové křivky USA mírně klesl, zatímco delší konec narostl. Očekávání vyšší inflace při uvolněnější měnové politice je argumentem ve prospěch slabšího dolaru a ten skutečně minulý týden ztrácel proti euru necelé 1 %. Akciové trhy mířily opět nahoru. Index S&P 500 dosáhl na nové rekordy. Česká koruna v průběhu týdne proti euru oslabovala poté, co v USA byl zveřejněn propad spotřebitelské důvěry a možná i v reakci na mírně holubičí rozhovor člena bankovní rady ČNB Tomáše Holuba. Po zasedání v Jackson Hole na konci týdne pak koruna společně s ostatními středoevropskými měnami posilovala na úrovně, kde se nacházela před týdnem.

USA Z hlediska makrodat minulý týden přinesl především velmi silný a nečekaný pokles spotřebitelské důvěry