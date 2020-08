Tento týden nabídne dividendy od Mcdonald's, Goldman Sachs, Home Depot a spousty dalších

Příchod nového měsíce bude z hlediska plánovaných firemních zpráv na Wall Street nezáživný, resp. hospodářské výsledky díky rozdílnému účetnímu období zveřejní jen jednotky firem. Za zmínku stojí snad jen čtvrteční reporty od Broadcom a Campbell Soup. Kromě významných makrodat však bude týden podstatně živější z hlediska dividend. Ani ne tak co do počtu firem, které stanovily rozhodný den pro nárok na požitek, ale spíše z hlediska známých jmen. Nalézt lze navíc i 3 zástupce prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) zmiňovaných v nadpisu článku. Uvést také lze, že Wall Street bude po páteční seanci čekat prodloužený víkend, když v pondělí 7. září zůstanou burzy díky svátku Labor Day uzavřeny.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Z indexu DJIA tento týden v absolutních číslech nejvyšší dividendu 1,50 USD nabízí akcie hobby řetězce Home Depot (HD). U titulu je dividendový výnos aktuálně přesto v porovnání naopak nejnižší (cca 2%). Nevýrazně vyšší (2,3 %) lze totiž shledat u akcií Goldman Sachs (GS), když banka vyplatí opět 1,25 USD. Obdobnou výši dividendy opět rozdělí také řetězec rychlého občerstvení Mcdonald's (MCD). U jejich akcií to indikuje vyšší, rovněž ale vlastně nevýrazný dividendový výnos, 2,6%. Zatímco akcie Home Depot se s nárokem na zmiňovaný aktuální požitek budou obchodovat naposledy ještě zítra, u zbylých dvou zástupců indexu se tak stalo již v pátek, když na dnes je již stanoven ex-date.

Z finančního sektoru lze zmínit dividendu od celé řady dalších bankovních titulů. Například 1,10 USD od M&T Bank (MTB), 0,06 USD od FNCB Bancorp (FNCB) či 0,23 USD od First Financial Bancorp (FFBC). Nejznámějším titulem je však jistě Bank of America (BAC). Bankovní gigant tentokrát po roce nepřistoupil ke zvýšení požitku, vyplatí tak stejně jako v předchozích čtvrtletích dividendu 0,18 USD. Aktuálně tak v porovnání s ostatními bankovními tituly vlastně nabízí nejnižší dividendový výnos necelá 3 %.

Z technologického sektoru lze v týdenním přehledu nalézt například akcie on-line prodejní platformy eBay (EBAY) s dividendou opět 0,16 USD či akcie výrobce grafických karet NVDIA (NVDA) s požitkem 0,16 USD. Na 0,20 USD pak tradičně rozdělí Juniper Networks (JNPR), což pro titul indikuje v sektoru solidní dividendový výnos 3,2 %. V absolutních číslech mnohem výraznější dividendu 0,65 USD opět vyplatí producent čipů QUALCOMM (QCOM), u jehož akcií to nicméně indikuje o něco nižší dividendový výnos 2,8 %.

Ze známých velkých firem lze v týdnu asi nejvyšší dividendu zmínit u Lockheed Martin (LMT). Zbrojařský gigant stejěn jako v minulém čtvrtletí rozdělí výrazných 2,40 USD. Titul má nicméně stanoven ex-date již na dnes.

Více než dolarovou dividendu stojí za to zmínit u akcií PepsiCo (PEP) či Kimberly Clark (KMB). Producent potřeb pro osobní hygienu, jako jsou například kapesníčky Kleenex, vyplatí opět 1,07 USD, zatímco výrobce pochutin po 1,02 USD.

Z hlediska výše dividendového výnosu jsou však v týdnu premiantem akcie Navios Maritime Acquisition (NNA). Provozovatel tankerů pravidelně vyplácí v posledním více než roce čtvrtletní dividendu 0,30 USD. U akcií společnosti to indikuje výrazný dividendový výnos přes 22 %.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 28.8.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.