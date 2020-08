Ethereum a cílový profit 650 USD do konce roku

Nyní se v analýze podíváme na ethereum, které tvoří poměrně široký protitrendový pattern, který by mohl cenu etheru vystřelil poměrně hodně vysoko. Ethereum je poměrně důležitou součástí těžby v našem halovém komplexu, proto je třeba mu věnovat opravdu dostatek pozornosti. V této analýze si prvně rozbereme ethereum k bitcoinu, pak k dolaru a samozřejmě nás bude zajímat dominance bitcoinu, která je zásadní mezi vztahem etheru a bitcoinu.

Je velmi zajímavé sledovat cestu etheru k bitcoinu, neboť si vytváří rozjezdovou rampu pro parabolickou křivku. Tato křivka máš ovšem těsná vyšší minima, což se může projevit pak v prodloužené vertiální křivce v závěru paraboly. Křivka tedy ještě nemá finální fázi, která by měla být nejzajímavější pro profit do konce roku. Cílová hranice je aktuální žlutá rezistence (plocha) někde kolem 0,04 sts. Pokud by parabola měla grády, tak pak až rezistence na 0,05 sts.

Tento graf je zřejmě to nejlepší, co můžeme nyní u highcaps vidět a rozhodně si říká o testování ATH právě ke žluté rezistenční zóně. Celý pattern 123 low je nyní platný a měl by končit někde mezi 700 - 1000 USD. Cena si dokonce vytvořila z poslední rezistence kvalitní support. Moje cílová cena pro tento rok je překonání 650 USD až možný útok k 900 USD.

Dominance bitcoinu

Už na první pohled musíš vidět to, že dominance jede hodně podobná (inverzně) jako ETH/BTC, hlavně díky tomu že ETH je kryptoměna s druhou největší kapitalizací. Medvědi se na grafu teprve rozjíždějí a já očekávám na podzim kapitulaci dominance až k 55 %, což právě ethereum pravděpodobně vystřelí mnohem výše.

Závěr analýzy

Jsem neskutečně rád, že se altcoiny opět probudily a zatím všechno napovídá tomu, že by jejich jízda neměla končit. Uvidíme, jak zamíchá karty další výstřel bitcoinu. Cena ETH nyní velmi pomáhá naší nové konfigurační těžbě kryptoměn, neboť těžíme s čistým měsíčním ziskem pro klienta kolem 8 %. Pokud by se tato situace potvrdila, mohli bychom se dostat až k 10-20 % měsíční ziskovosti, což už by výsledky připomínalo oblast ATH.