Majetek Muska dosáhl 100 miliard dolarů. Aktuálně představil novinky Neuralinku

Akcie Tesla se v pátek naposledy obchodovaly před avizovaným splitem (štěpením) 1:5. Jejich cena v úvodu seance dosáhla nového historického maxima 2 318 USD. Na předchozí třídenní růstovou šňůru však nakonec nenavázaly a po postupném odevzdávání zisků zakončily o procento níže na zhruba 2 213 USD. I tak zatím jen v červenci zhodnotily o více než 50 %. Trh nejhodnotnější automobilku světa zkrátka aktuálně oceňuje na více než 412 mld. USD.

Právě zhruba pětinový podíl ve společnosti Tesla je hlavní položkou majetku Elona Muska. Kurzový vývoj daných akcií tak primárně ovlivňuje jeho celkové jmění. Zmiňovaný páteční úvodní růst akcií Tesla tak například v on-line vypočítávaném přehledu majetků nejbohatších osob světa dle Forbes přinesl u zmiňovaného vizionáře krátce dosažení milníku 100 mld. USD. Aktuálně dle přehledu Forbes majetek 4. nejbohatšího člověka planety dosahuje 97,8 mld. USD. Započítávány jsou samozřejmě i další aktivity Elona Muska, ať už asi nejznámější SpaceX, či Boring Company nebo Neuralink.

Odhad majetku Elona Muska dle agentury Bloomberg již zmiňovanou stomiliardovou hranici přesahuje. Bloomberg odhaduje Muskův majetek aktuálně na 104 mld. USD. V přepočtu tedy zhruba 2,29 bilionů korun. Pro představu k domácím tržním oceněním, lze tak odhadovaný majetek Muska jakoby přirovnat k hodnotě více než devíti společností ČEZ...





Jak zobrazuje výše přehled agentury Bloomberg, více letos majetek vzrostl pouze nejbohatšímu muži planety. Růst akcií Amazon dopomohl Jeffu Bezosovi ve středu dokonce překročit hranici 200 mld. USD. Takovým odhadovaným jměním zatím nikdo z jednotlivců na světě dosud nikdy nedisponoval.

Prase Gertruda

Investoři čekají 22. září od Elona Muska na valné hromadě společnosti Tesla nové informace, resp. primárně plánované představení novinek v oblasti baterií. Z pátku na sobotu již Elon Musk prezentoval pokrok v jiné své společnosti - Neuralink. Tedy společnosti, která hodlá propojit lidský mozek s počítačem. Cílem jsou mozkové implantáty, které budou přispívat k léčení mozkových poruch, zlepšovat paměť či přidávat lidem umělou inteligenci. Již před rokem přestavený první systém doznal změn především ve své velikosti a především jej firma přímo prezentovala na zvířatech.

Současná podoba zařízení lze přirovnat především průměrem k minci, resp. dosahuje 23 milimetrů, tloušťka činí 8 milimetrů. Obsahuje baterii a vzhledem k tomu, že je tedy celé implantované v mozku, jeho nabíjení funguje indukčně, podobně jako již v řadě chytrých telefonů.





Při prezentaci představená samice prasete Gertruda byla vybavena počítačovým rozhraním v mozku už dva měsíce. Implementovaný čip zaznamenává mozkové pochody v oblasti spojené s jejím čenichem. Když se tak Gertruda dotýkala čumákem různých věcí, čip to přenášel coby soustavu zvukových a obrazových signálů.

Musk představil také novou verzi neurologického robota, který je již nyní využíván při implementaci zařízení pokusným zvířatům. V budoucnu by měl být robot sám schopen obstarat celou operaci, která by měla být „jednoduchá“ jako laserová operace oka, resp. neměla by trvat déle než hodinu. Elektrody od čipu Neuralink neplánuje zavádět hluboko do mozku, počítá se maximálně do 6 milimetrů.





Poslední prezentace společnosti Neuralink neměla ani tak ukázat hotovou technologii, jako spíše dále představit celý projekt a získat do něj i další odborníky a zřejmě i finanční prostředky. V současnosti na projektu pracuje asi 100 lidí, Musk ve svých vizích hovoří dokonce až o 10 tisících…