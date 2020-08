28. srpna: Tohle potřebujete vědět (nejen) o pátečním obchodování na Wall Street

Akcie ve Spojených státech v pátek zdražily. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite skončily na nových zavíracích maximech, S&P 500 navýšil i absolutní rekord a index Dow smazal letošní ztráty a v horizontu od začátku roku se dostal do plusu.

Index Dow v pátek stoupl o 0,57 % na 28 653,87 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,67 % na nové zavírací maximum 3 508,01 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite zpevnil o 0,6 % na nové zavírací maximum 11 695,63 bodu.

S&P 500 od 18. srpna zaznamenal již šestý závěrečný rekord. Pokud mu současné zisky vydrží, mohl by pro něj být letošní srpen nejlepší za 34 let. Absolutní maximum v pátek posunul na 3 509,23 bodu. Dow se od začátku roku dostal do zisku, aktuálně roste proti úrovni ze začátku ledna o 0,4 %.

Index volatility VIX spadl o 6,17 % na 22,96 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva bazické body na 0,728 %.

Za celý uplynulý týden index Dow přidal 2,59 %, S&P 500 se zvýšil o 3,26 % a Nasdaq Composite zpevnil o 3,39 %.