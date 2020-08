Září znamená pro investory typicky návrat k rutině, navíc první týden bude plný makrodat

Poslední prázdninový týden se co do objemu opětovně nesl ve velmi podprůměrném tempu. Investoři zaznamenali pomyslný budíček až díky čtvrtečnímu online vystoupení šéfa Fedu Jerome Powella v Jackson Hole. Ten představil novou strategii měnové politiky zaměřenou na obnovení plné zaměstnanosti v USA a návratu inflace ke zdravějším úrovním. Fed se konkrétně zaváže k dosahování průměrné míry inflace (pravděpodobně 2 % ročně), přičemž pokud bude inflace jeden rok podstřelena, bude jej to opravňovat k jejímu překonání v dalších letech.

Doposud měl Fed dosahovat inflačního cíle v každém roce bez ohledu na to, zda před tím inflaci podstřeloval či nadstřeloval. Trh podobnou informaci víceméně očekával, a tak nebyla až takovou novinkou, ale její představení i tak zahýbalo jinak poměrně letargickým obchodováním. Bližší a konkrétnější představení nové měnové strategie zřejmě proběhne na zářijovém zasedání FOMC.

Prázdninová nálada, naznačení udržení uvolněné měnové politiky možná po delší dobu, než trh očekával a solidní hospodářské výsledky (např. Salesforce) pomohly k dosažení nových historických maxim především na amerických akciových indexech. Konkrétně si index S&P 500 připsal 2,8 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 přidala 0,9 % t/t. Domácí index PX se držel evropského vývoje a přidal 1,3 % t/t na 908 bodů.

Společnosti na BCPP

Pojišťovna VIG představila svoje výsledky za 2Q20, které odpovídaly předoznámeným číslům. Konkrétně pak VIG vytvořila čistý zisk 41 mil. EUR (-40 % r/r). Důvodem propadu je především nárůst ostatních nákladů (+93 % na 188 mil. EUR). Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje management nezveřejnil celoroční výhled. Na valné hromadě, která se bude konat 25. září, management navrhne dividendu ze zisku minulého roku ve výši 1,15 EUR na akcii (5,6% hrubý dividendový výnos). Titul zakončil týden na 535 Kč (+1,5 % t/t).

Avast oznámil, že se dohodl s telekomunikační společností BCN Telecom na poskytnutí služby Secure Internet Gateway pro její klienty. BCN Telecom sídlí v New Jersey v USA a Avast poskytne ochranu připojení na internet několika tisícům jejích firemních klientů. Secure Internet Gateway nabízí především firewall či vynucování firemní politiky připojení na internet. Akcie zakončila páteční seanci na 161 Kč (-0,3 % t/t).

Šéf Rohlíku Tomáš Čupr uvedl pro web ihned.cz, že skupina dosáhla ve fisk. roce končícím v dubnu 2020 tržeb 4,2 mld. Kč a zisku před odpisy EBITDA 115 mil. Kč. Čistý zisk činil 40 mil. Kč. Z článku není patrné, zda jde o výsledky společnosti Velká pecka, která provozuje web rohlik.cz, nebo výsledky celé skupiny Rohlik.cz Investment. Na letošní rok skupina cílí dostat tržby na 8 mld. Kč, což je v souladu s dřívějším vyjádřením T. Čupra. V příštím roce by firma měla začít obsluhovat Berlín pod názvem knuspr.de. Expanze do Rakouska by měla začít již letos.

Největší růst v minulém týdnu zaznamenaly akcie Erste Group (+5,5 % t/t na 548,8 Kč). Titul se obešel bez významnějších zpráv. Bankovní sektor korigoval poklesy, kterých dosáhl v předešlém týdnu. Důvodem byla celkově pozitivní nálada na trhu, která pramenila z oznámené změny strategie měnové politiky Fedu a silných výsledků společnosti Salesforce. Naopak nejvíce klesající akcií týdne byl PFNonwovens (-3,2 % t/t na 658 Kč). Titul byl bez jakýchkoliv zpráv. Zde velmi nízká likvidita může působit v případě realizace investorské objednávky vysokou volatilitu.

Výhled na příští týden

Příští týden bude o ekonomických datech, pondělním převážení indexů MSCI a návratu investorů z dovolenkového módu. Samozřejmě investoři budou dále přemítat o nové podobě strategie měnové politiky Fedu, kterou naznačil Powell ve svém komentáři pro Jackson Hole.

Září znamená pro investory typicky návrat k rutině a o to větší zájem o akciové dění. První týden v měsíci je rovněž tradičně plný ekonomických dat, která ve spojení s pandemií mají o to větší váhu na investiční rozhodování. V neposlední řadě do dění příštího týdne rovněž zasáhne pondělní převážení indexů MSCI, které sebou tradičně nese zvýšené objemy a jistou volatilitu. Celkově očekáváme přetrvání mírně pozitivní nálady, která především v pondělí může být doprovázená zvýšenou volatilitou a objemy kvůli převážení indexů MSCI.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní ISM průmyslu za srpen (oček. 54,5 po 54,2 bodu m/m), středeční podnikové objednávky za červenec (oček. 4,1 po 6,2 % m/m), čtvrteční ISM služeb za srpen (oček. 57 po 58,1 bodu m/m) a páteční měsíční zpráva o měsíční zaměstnanosti za srpen (oček. +1,49 po 1,76 mil. nových prac. míst). V Německu se zaměříme na páteční podnikové objednávky za červenec (oček. 5,0 po 27,9 % m/m). V Číně se zaměříme na pondělní oficiální PMI průmyslu za srpen (oček. 51,2 po 51,1 % m/m) a PMI služeb za srpen (oček. beze změny 54,2 bodů m/m), úterní Caixin PMI průmyslu za srpen (oček. 52,5 po 52,8 bodech m/m) a čtvrteční Caixin PMI služeb za srpen (oček. 54,0 po 54,1 bodech m/m).