Rychlejší realizace důležitých slovinských investic díky intervenčnímu zákonu

28.08.2020 / 14:49 | Aktualizováno: 28.08.2020 / 15:17

Slovinská vláda v reakci na pandemii COVID-19 schválila návrh intervenčního zákona, jehož cílem je eliminace překážek při realizaci důležitých investic za účelem oživení hospodářského cyklu.

Cílem intervenčního zákona (Intervention Act to Remove Obstacles to the Implementation of Significant Investments to Start the Economy After the COVID-19 Epidemic) je uspíšit zahájení prací u investičních projektů, které jsou již připravené a s uzavřenou finanční konstrukcí, avšak v důsledku byrokratických komplikací je jejich realizace pozastavena. Za tímto účelem vytipovala slovinská vláda 187 projektů, které označila jako důležité investice s minimální hodnotou 5 milionů EUR. Celková hodnota těchto projektů činí 7,7 miliardy EUR, přičemž 310 milionů EUR představují projekty v oblasti životního prostředí, 650 milionů EUR v oblasti energetiky, 4,5 miliardy EUR v oblasti dopravy a 2 miliardy EUR v oblasti regionálního rozvoje (zdravotnictví, školství, kultura). Přibližně čtvrtinu celkového rozpočtu projektů tvoří soukromé prostředky, zbytek představují finanční prostředky státu a prostředky získané z evropských fondů. Na seznam jsou umístěny jak velké strategické projekty (např. nová železniční trať Divača – Koper, 2. blok jaderné elektrárny Krško, Hydroelektrárna Mokrice apod.), tak i menší projekty lokálního významu (protipovodňová ochrana, vodovody, nájemní byty, studentský kampus, infekční klinika, domovy důchodců aj.).

Seznam důležitých investic včetně předpokládaného data zahájení je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí Slovinské republiky, přičemž se u všech projektů předpokládá zahájení realizace již v období 2020 - 2021.

Investiční projekty budou příležitostí nejen pro větší stavební a inženýrské firmy v oblasti dopravní, rezidenční i energetické výstavby, ale rovněž pro dodavatele širokého spektra specializovaného vybavení (vybavení jaderných a vodních elektráren, stavební materiály, stavební mechanizace, signalizační, bezpečnostní a telekomunikační technologie, vybavení pro silniční a železniční infrastrukturu, potrubí, instalační a elektro materiál, truhlářské výrobky, nábytek aj.).

Dagmar Šober, Ekonomicko-obchodní oddělení, Velvyslanectví ČR v Lublani