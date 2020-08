Podzim přinese zdražování

„Ekonomická předpověď na podzim je pochmurná. Lidé se budou strachovat o práci a mzdy jim porostou pomaleji. Navíc zdraží celá řada nezbytných i oblíbených produktů a služeb,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Přestože mnozí lidé mají strach o práci a tempo růstu mezd zpomaluje, v obchodech se dočkáme zdražování. O tom, že se inflace bude držet mimo své toleranční pásmo je přesvědčena i Česká národní banka ve své srpnové prognóze. Inflace by se podle prognózy měla vrátit zpět do svého tolerančního pásma až v roce 2021. Stále se však bude držet nad svým inflačním cílem ve výši 2,0 procenta.

Zdražovat bude celá škála produktů a služeb. Již minulé měsíce nepotěšily milovníky neřestí. Například ceny tabákových výrobků v červenci meziročně vzrostly o 13,8 procenta. Podobné to bylo u cen lihovin, které podražily o 10,6. Zdražování neřestí lze očekávat i v následujících měsících. Po tabáku a tvrdém alkoholu se zřejmě zvýší ceny piva.

Pivovary nesly velice těžce, že v průběhu pandemie koronaviru byly zavřené hospody. Rovněž jim nesvědčil deštivý začátek léta. Navíc na pivovary doléhá vysoká míra inflace v ekonomice, která se promítá do jejich vstupů. V důsledku těchto skutečností bude pravděpodobně docházet ke zdražování piva. To by pro hospody mohla být další rána. Bylo by proto vhodné, aby pivovary přistoupily pouze ke zdražování balených piv.

Zdražovat bude i celá řada dalších produktů. Milovníky zdravého životního stylu jistě zaskočí skokový nárůst cen ovoce. Vyšší ceny však budeme registrovat u celé řady základních potravin jako je maso, mouka nebo cukr. Nadále budeme svědky zvyšování cen nájemného a dalších nezbytných produktů a služeb. Ekonomická předpověď na podzim je tedy pochmurná.