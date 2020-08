Před příletem do Řecka musí Češi vyplnit formulář. K opuštění karantény už negativní testy nejsou potřeba

Podle aktuálních informací z kyperské pobočky celosvětové asistenční sítě ERV Evropské pojišťovny, Řecko již pro propuštění z karantény nevyžaduje dva negativní testy na koronavirus. Stačí dva týdny strávené v izolaci a lidé mohou z vyhrazeného hotelu pro nakažené nebo nemocnice odejít. Nemusí čekat na potvrzení o propuštění, na letištích po nich žádný doklad není vyžadován. O situaci informoval spolupracující lékař na ostrově Rhodos Filippos Papatheodorakis, který je zároveň oprávněn léčit covidové případy.

Před příletem je nutné vyplnit formulář

Všichni Češi, kteří se vydají do Řecka, musejí nejpozději 24 hodin před vstupem do země na internetu vyplnit Passenger Locator Form (PLF). Od vlády následně obdrží QR kód, kterým se prokážou při příletu a který slouží mimo jiné k namátkovému testu na covid-19.

Testování a karanténa

Klienti v Řecku jsou namátkově testováni na letišti, na výsledek nemusí nikde v izolaci čekat, ale můžou se ubytovat ve svém hotelu. V případě, že jsou klienti pozitivní, by se jim měla do 24 hodin ozvat hygienická stanice Tuto lhůtu se většinou daří dodržet, ale někdy to kvůli velkému množství testovaných trvá o něco déle. Pozitivně testovaní klienti jsou umístěni do karantény, buď do hotelu tomu určenému nebo do nemocnice, na 14 dní. Po uplynutí této doby jsou klienti propuštění a žádné další testy se nedělají. Negativně testovaní klienti jsou umístěni do karantény na 10 dní. Po jejím uplynutí jsou také propuštěni bez dalších testů. Podle Papatheordorakise nebude požadováno ani na letištích žádné potvrzení.

Pojištění proti COVID-19

Ačkoli již standardní cestovní pojištění Sbaleno od ERV Evropské obsahuje výlohy na léčení nemoci COVID-19, sjednává si 90 % klientů rozšiřující připojištění, které kryje například náhradní dopravu či ubytování v případě znemožnění návratu kvůli COVID-19. Připojištění také rozšiřuje platnost stávajícího pojištění storna, které lze uplatnit z důvodu prokázané nemoci COVID-19, ale i v případě, že klient není při odjezdu z ČR vpuštěn do letadla kvůli nesplnění zdravotních podmínek na letišti, kdy je mu například naměřena zvýšená teplota. „Náhrady spojené s cestou nebo ubytováním se vztahují i na ty klienty, kteří byli v karanténě z preventivních důvodů, a koronavirus se u nich na konec neprokázal,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny a dodává: „Princip je takový, že v případě karantény nebo za strávení delšího času v lokalitě si klient hradí náklady sám a pojišťovna mu následně náklady proplatí. V případě, že klient karanténou překročí svůj původní návrat, propadne mu let a musí se vrátit domů o později, uhradí pojišťovna i náhradní letenky.“