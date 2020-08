3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (28.8.2020)

Celý týden očekávaný projev Jerome Powella nakonec pomohl akciovým trhům navýšit své dosavadní zisky a indexům rekordní maxima. Powell totiž ujistil, že sazby zůstanou nízko delší dobu, a to i přes rychlejší růst inflace. Na jeho projev reagovaly také měnové páry, kdy americký dolar vyšel opět jako poražený a pomáhá tak ostatním měnám. Hurikán Laura mezitím slábne a ropa WTI oslabila pod 43 dolarů.

FED volí politiku průměrného inflačního cíle

Včera proběhla nejočekávanější událost toho týdne, když měl projev guvernér amerického FEDu Jerome Powell. Ten přetlumočil poslední rozhodnutí FEDu o změně inflačního cíle, který byl hlavním tahounem celého projevu a následných pohybů na akciovém trhu. FED nově bude sledovat cíl průměrné inflace v průběhu let, který umožní inflaci po určitou dobu zrychlit, aniž by bylo potřeba zvyšovat sazby. Až doposud cílil inflaci na 2%, posledních několik let se mu tento cíl však příliš nedařil. Nový přístup k inflaci bude prakticky znamenat, že úrokové sazby budou na nízkých úrovních po delší dobu. To je pochopitelně velmi dobrá zpráva pro akciové trhy, které nyní rostou především díky nízkým sazbám a nákupům dluhopisů. Cílem i nadále zůstává silný pracovní trh, přibližující se plné zaměstnanosti.

Shinzo Abe ze zdravotních důvodů rezignuje Nezvykle vysoká volatilita je dnes k vidění na japonském indexu NIKKEI a měnových párech s japonským jenem. Ten posiluje v reakci na slabší americký dolar, ale hlavně oznámení rezignace premiéra Shinzo Abe z jeho funkce. Detaily jeho rezignace by měl sám premiér oznámit na tiskové konferenci. Abe byl jedním z nejvlivnějších lidí ve světové politice a ústřední osobou japonské vlády. Prosazoval expanzivní politiku a zadlužování ekonomiky, což mohou investoři vnímat jako pozitivní impuls pro jen. Ten od začátku měsíce na páru USDJPY hledá směr, jakým se vydat a vytvořil cenové pásmo, které se zatím nepodařilo prorazit. Dnes dopoledne se tak díky silnějšímu jenu vrací do jeho středu.