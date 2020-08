Varovný signál pro akciové býky

Mezitím, co Jerome Powell doručí své nejnovější poznatky ohledně americké ekonomiky a výhledu pro další kroky centrální banky, se můžeme podívat na pár varovných signálů k aktuálnímu trendu na akciových trzích. Na ty upozorňuje hrstka legendárních investorů, kteří v minulosti dokázali předpovědět nejednu výraznější korekci na trzích. Mnohem větší pozornost přitahují podobé vyjádření především v době, kdy některé akcie dosahují ocenění, které zdaleka neodpovídá jejich ziskům.

Korelace VIXu a S&P 500

Čerstvá rekordní maxima na akciových indexech S&P 500 a NASDAQ možná začíná dráždit investory, jestli se nemnoží důvody k opatrnosti. Tento týden se akciím velmi vydařil a v podstatě každým dnem vytvářely dva zmíněné indexy nová historická maxima. Výjimkou zatím není ani dnešní seance, kdy sentiment podporuje šéf FEDu Jerome Powell. Ujistil totiž trhy, že úrokové sazby zůstanou nízko ještě hodně dlouho. Ve svém projevu tak naznačil, když řekl, že FED formálně odsouhlasil politiku “průměrného inflačního cíle”. Takové prohlášení by mohlo dostat hodně věci do problémů, jelikož na nic podobného zatím nejsme zvyklí.

Ve středu se poprvé od za posledních 20 let stalo, že index volatility VIX rostl přes 5 %, zatímco S&P 500 rostl o 1 %. Historie napovídá, že akcie mají tendenci přibližně o 2% oslabovat hned následující měsíc. Desetidenní korelace mezi indexem S&P 500 a indexem VIX rostla do pozitivního teritoria, což je podle Feldera krátkodobý shortový signál. To podle něj potvrzuje korelace mezi Vixem a S&P 500. Výrazný pohyb volatility může odrážet investory, kteří si nechtějí aktuální býčí trne nechat ujít. Něco podobného můžeme vidět například na akciích společnosti Tesla. Ty překonaly na začátku týdne hranici 2000 dolarů a ke dnešnímu dni rostly o dalších 10 %. Nebo včerejší růst akcií Salesforce o 56 %.

Buffetův indikátor

Varovných signálů je více. Například Buffetův nejoblíbenější indikátor dosáhl rekordních maxim, což je podle legendárního investora důvod k obavám. Indikátor porovnává celkovou hodnotu akciového trhu a kvartální HDP, aby zjistil, zda je trh podhodnocený, nebo nadhodnocený relativně k velikosti ekonomiky. Poměr mezi těmito dvěma ukazateli dosáhl rekordních 183 %, což reflektuje nezastavitelnou rally na akciových trzích. Naposledy upozorňoval Buffet na svůj indikátor před Dot-com krizí, kdy také dosahoval rekordních hodnot. Podle něj se jedná o pravděpodobně nejlepší indikátor, který porovnává, kde jsou nyní valuace.

I přesto se nyní nacházíme v bezprecedentní době, jelikož je nyní přístup na burzu velmi snadný a může v něm participovat téměř každý. Zároveň FED nikdy netiskl takové množství peněz, které mimochodem dostalo procento “zombie” firem v USA také na historická maxima. Nyní Powell ujistil, že sazby zůstanou nízko velmi dlouho a otázkou je, jak bude FED reagovat v případě rychlejšího růstu cen.

