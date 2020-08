Virtuální pískoviště z Plzně je ve vídeňském Prátru

Fotografie: archiv BIC Plzeň

Virtuální pískoviště z Plzně baví děti a možná i dospělé ve vídeňském Prátru. BIC Plzeň neboli Podnikatelské a inovační centrum založené městem Plzní propojilo plzeňské firmy Calliditas a SandyStation, které společnými silami dosáhly toho, že letos v srpnu bylo v kolejovém království Kőnigreich der Eisenbahnen Prater otevřeno veřejnosti virtuální chytré pískoviště firmy SandyStation, v němž je možné z písku modelovat terén dle barevné nápovědy, která se promítá na pískoviště.

„Sáhnout si do písku baví každého, je to návrat do dětství, k hravosti, k přirozenosti. Modelovat si v něm různé přehrady, tunely, moře či hory a zároveň se dozvídat nové informace o fyzice, přírodě či historii, to je pro mě naprosté souznění s filozofií Calliditas Edutainment. Navíc ta jednoduchost a modernost použité technologie je úžasná. S tímto produktem se dá určitě udělat ještě hodně zajímavých věcí. Je skvělé, že něco takového vzniklo tady v Plzni a můžeme takto, i díky BIC Plzeň, spolupracovat,“ uvedl Miloš Kačer, spolumajitel Calliditas Edutainment. Ta se jako technologicko-vzdělávací společnost specializuje na oblast moderního vzdělávání. Jejím cílem je propojovat moderní témata jako jsou Průmysl 4.0, soft-skills, environment či kyberprostor s nejnovějšími technologiemi a potřebami české společnosti. Ve spolupráci s předními odborníky z řad univerzit a odborných institucí vytváří technologicko-vzdělávací projekty primárně pro základní a střední školy, ale směřuje i do firemního sektoru či mezi seniory. Vedle aplikačních řešení pro interaktivní tabule či tablety klade velký důraz především na virtuální realitu.

Společnost SandyStation vyvinula virtuální pískoviště, které přispívá k rozvoji fantazie, tvořivosti a hravosti. Zároveň slouží i jako interaktivní nástroj k výuce. Pískoviště už bylo instalováno na mnoha místech i v mnoha společnostech, například v Microsoft CZ, Techmanii Science Center, v Království železnic na pražských Vinohradech, Kutné Hoře, v Belgii nebo Dánsku.

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum podporuje rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Letos v červnu byl otevřen coworkingový prostor BIC Port v Riegrově ulici, což je plně vybavený sdílený kancelářský prostor v centru Plzně zaměřený na informační technologie, zejména pak na umělou inteligenci, virtuální a rozšířenou realitu nebo big data. Nabízí inovátorům, podnikatelů, start-upům i jednotlivcům kompletní poradenské služby konzultantů BIC Plzeň, k dispozici je laboratoř virtuální reality, školicí či jednací místnost, telefonní budka, kuchyňský koutek a odpočinková zóna, samozřejmostí je vysokorychlostní internetové připojení, WiFi a miniserverovna. Právě v BIC Portu se firmy SandyStation a Calliditas Edutainment setkaly a začaly spolupracovat.

Editace textu: Hana Josefová