Rozbřesk: Český kurzarbeit na obzoru, Fed mění přístup k inflaci i nezaměstnanosti

Firmy sice z programu Antivirus A a B čerpají stále méně peněz, avšak s nezaměstnaností v ČR to zatím vůbec nic nedělá. Z přehledu MPSV vyplývá, že boom čerpání „dotací“ na mzdy v rámci české obdoby kurzarbeitu již skončil. I když tyto programy mají fungovat ještě další dva měsíce, od dubna se čerpání peněz postupně snižuje.

Z rekordních 7,3 mld. korun až na červencových 632 milionů. Pro úplnost je třeba dodat, že červencová data ještě nemusí být úplná, nicméně žádné velké překvapení se v tomto směru asi čekat nedá. Zapomenout nelze ani na Antivirus C, v rámci kterého je firmám odpouštěno pojistné. Zveřejněné statistiky – prozatím jen červnové – uvádějí částku 4,1 mld. korun. Dohromady tedy jde o 21,4 mld. korun, které stát vyplatil nebo nezískal do veřejných rozpočtů.



Zatímco Antivir má před sebou ještě dva měsíce, začíná se rýsovat skutečný kurzarbeit, který by měl vypadat diametrálně odlišně. Základním rozdílem je fakt, že tentokrát by peníze získávali za předem daných podmínek přímo postižení zaměstnanci a nikoliv firmy, a to až po dobu devíti měsíců. Základním předpokladem však je, aby tito pracovníci pracovali minimálně dva dny v týdnu, aby pak by mohli postupně dostávat 70 % a nakonec 60 % svého výdělku (v případě rekvalifikace dokonce 80 %), maximálně však 1,5násobek mzdy. Program by mohla odstartovat vláda v případě, že by prudce vzrostla nezaměstnanost nebo při jiné mimořádné situaci.



Je nepochybně dobré , že se do českého právního rámce dostane standardnější nástroj podpory firem, který má předem jasná pravidla včetně délky trvání, nicméně na druhou stranu je evidentní, že ani takové řešení nemusí v krajních situacích stačit. Už samotná podmínka odpracovaných dnů pro každého jednotlivého zaměstnance může být v situaci karantény , živelné pohromy nebo kyberútoku docela tvrdá. Už před několik málo měsíci se totiž ukázalo, jak „málo“ stačí, aby celé obory ekonomiky přišly téměř ze dne na den třeba o 90 % měsíčních tržeb Firmy , které budou chtít v takové situaci udržet zaměstnance, jim tak budou muset najít alespoň na dva dny v týdnu nějakou práci a samozřejmě za tuto práci i platit mzdy . I když jde možná jen o snahu vyhnout se prodlužování agónie neperspektivních firem, nezbývá než doufat, že realita tyto krajní meze neotestuje.Potom, co koruna ve středu prozatím vzdala snahu o prolomení šestadvacítky, se ve čtvrtek pohybovala v pásmu 26,20-26,30 EUR/CZK . Alespoň o kousek se přiblížila k prognóze ČNB , která pro toto čtvrtletí počítá s průměrným kurzem 26,70, a prozatím se tak snížila pravděpodobnost realizace jednoho z citlivostních scénářů centrální banky předpokládajícího další snížení úrokových sazeb v reakci na rychlé posílení koruny . Jak vyplývá ze situace na dalších středoevropských trzích, současné dění spíše souvisí s náladami na zahraničních trzích spíše, než že by šlo ruku v ruce s domácími fundamenty.Na dluhopisovém trhu se MF podařilo tento týden prodat bondy v hodnotě 5,4 mld. korun a vedle toho si samo ministerstvo do svého portfolia nakoupilo papíry za necelých osm miliard korun . Vzhledem k omezené nabídce bondů v srpnu a relativně chudém kalendáři pro září je vidět, že MF zřejmě není pod tlakem nedostatku likvidity. Americký dolar se po vystoupení guvernéra Fedu Powella dostal včera opět pod tlak. Dolar se v reakci vrátil do blízkosti 1,19 EUR/USD . Zdá se však, že na testování klíčové úrovně 1,20 zatím nebude mít měnový pár dostatek síly.Těsně před včerejším obchodováním ve Spojených Státech vykazovaly trhy určitou dávku nervozity. Investoři totiž čekali na vystoupení šéfa Fedu Powella. Garance zásoby levných peněz a vyšší cíl inflace tak pošťuchoval trhy výš. Index S&P nakonec rostl o 0,2 % na 3484 b. Akcie Tesly pokračovaly ve své spanilé jízdě (+4 %). Další zajímavou zprávou byly choutky Walmartu (+4,5 %), který podle všeho bude ve spojení s Microsoftem (+2,5 %) usilovat o sociální síť TikTok. Technologický index Nasdaq byl ale včera pod taktovkou prodejců. Největší váhy indexu ztrácely jedno až dvě procenta Apple -1,2 %, Alphabet INC-A -0,9 %, Amazon -1,2 %, Facebook -3,5 %. DJIA +0,6 %, S&P + 0,2 %, Nasdaq -0,3 %.