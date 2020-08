Setkání v Jackson Hole se dostává do druhého dne (Ranní zpráva z finančního trhu)

O rozruch se hned první den setkání v Jackson Hole postaral šéf Fedu, který oznámil změnu v přístupu k cílování inflace. Dnes bude setkání centrálních bankéřů pokračovat, nicméně hlavní program je už za námi. Páteční kalendář nabízí další sérii předstihových ukazatelů z eurozóny, které by měly ukázat pokračující oživení ekonomiky. Koruna po nedávném oslabení stagnuje.

Předstihové ukazatele v eurozóně potvrzují další oživení

Týden uzavře další série předstihových ukazatelů z Evropy. Německá spotřebitelská důvěra by se měla vrátit do kladných hodnot, její oživení ale zpomaluje a podle nás bude i menší, než očekává trh. Naopak další nárůst by měla zaznamenat míra nezaměstnanosti v Maďarsku. Ta od svého prosincového dna vzrostla o více než procentní bod a v červenci si podle trhu připsala další tři desetiny. Předstihové ukazatele v eurozóně z průmyslu a služeb doplní finální odhad spotřebitelské důvěry. Shodně s trhem očekáváme další zlepšení podnikatelské nálady a v případě služeb dokonce nad rámec tržního konsensu. Páteční kalendář pak uzavírá měsíční statistika amerických deflátorů, které by měly ukázat významný nárůst v meziročním i meziměsíčním vyjádření.

I dnes pokračuje každoroční setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Ačkoli symposium probíhá letos výhradně online, včerejší vystoupení šéfa Fedu vzbudilo velký zájem trhu. Dnes je na programu vystoupení guvernéra Bank of England, hlavního ekonoma OECD a řady akademických ekonomů.

Fed mění přístup k cílování inflace

Americký Fed prostřednictvím vystoupení svého šéfa na sympoziu v Jackson Hole vyslal další holubičí signál. Jerome Powell ve svém projevu oznámil změnu inflačního cíle, resp. jeho výpočtu. Cíl zůstává na dvou procentech, ale v průměru za předem dané období. V praxi by to tak znamenalo, že při přechodu z období nízké inflace k vyšší bude centrální banka zdrženlivější při zvyšování úrokových sazeb. Tím by došlo k záměrnému přestřelení cíle a průměrná inflace by byla za dané období dvě procenta.

V souladu s našimi očekáváními bylo americké HDP v druhém čtvrtletí revidováno mírně směrem nahoru. Nic to ale nezměnilo na mezičtvrtletním propadu tamní ekonomiky o čtvrtinu (anualizovaně), což je nejhorší výsledek v historii časové řady. Týdenní statistika z amerického trhu práce nepřekvapila. Obdobně jako předchozí týden, přibylo zhruba jeden milion nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Výsledek z uplynulého týdne tak potvrdil trend zpomalujícího se oživení na americkém trhu práce.

Trhy z počátku reagovaly na projev šéfa amerického Fedu prudkou reakcí, nicméně po chvíli se vše vrátilo k původnímu stavu. Euro vůči americkému dolaru se tak na chvíli podívalo k úrovni 1,19, nicméně v závěru obchodování se opět vrátilo zpět k 1,18 a za celý den si připisuje mírnou ztrátu. Obchodování v regionu bylo oproti předchozím dvěma dnům poklidné a pokračovalo v prázdninovém módu. Koruna se tak i nadále drží lehce pod úrovní 26,30 za euro.