Výhoda pro dlouhodobé investory: Distribuce rizika a výnosu na akciovém trhu není rovnoměrná

V letech 1928-2019 americký akciový index S&P 500 (a jeho dopočítaný model v době, kdy ještě neexistoval) v rámci kalendářních let oslabil ve 26 případech z 92. Zhruba 72 % kalendářních roků tedy zakončil v zisku. Akciový trh v USA zkrátka většinou sílí, ale není to žádné pravidlo. Je nicméně příjemné vědět, že téměř tři čtvrtiny uplynulých let byly pro akcie (nominálně, tedy bez zohlednění inflace) ziskové.

Ačkoli by to ještě před pár měsíci hned tak někdo netipoval, americké akcie jsou v plusu také od začátku letošního roku, kdy toho přitom trhy stihly tolik, že by na to jindy potřebovaly roky. Není proto divu, že debata o udržitelnosti současného růstu cen akcií je stejně živá jako nerozhodná.







Na kalendářních letech vlastně až tak nesejde. Oněch 365/366 dnů má vlastně jen tu vlastnost, že se během nich naše planeta prožene okolo velké ohnivé koule vzdálené zhruba 150 milionů kilometrů. I tak ale pro investory některé statistiky založené na tak bezvýznamných časových úsecích mohou být zajímavé, možná dokonce šokující.

Uvedené období od roku 2003, kdy se trh probral z kolapsu po technologické bublině, je druhým nejdelším obdobím s tak hustým výskytem růstových kalendářních let. Ve vedení je nadále éra let 1982-1999, kdy americké akcie posílily v 17 z 18 roků. V té době navíc nedocházelo k tak hlubokým propadům, jaké jsme zažily v uplynulých 13 letech.