7 z 10 Čechů plánuje koupi nebo rekonstrukci chalupy. Představy mají různé

Sedm z deseti Čechů uvažuje nad koupí nebo rekonstrukcí rekreačního objektu. Až 51 % lidí to plánuje již do pěti let, ukázal průzkum společnosti Instant Research pro Hypoteční banku. Vyplývá z něj také, že nejčastěji chtějí lidé jako svůj rekreační objekt menší ale vybavený domek na vesnici. Průměrně se Češi chystají do chalupy investovat 1 600 000 korun. Hodnoty nemovitostí ale v posledních letech razantně stoupají, v letošním roce dosahují průměrně na 2 800 000 korun.

Kvůli koronavirové krizi letos tráví Češi na chalupách víc času než obvykle, zájem o ně však mají dlouhodobě. I kvůli nejisté finanční situaci části domácností Hypoteční banka zaznamenala jen drobný nárůst počtu úvěrů na tento druh nemovitostí. Rychle ale roste hodnota uzavřených hypoték – jejich výše může podle odhadů analytiků v meziročním srovnání dosáhnout až 25% nárůstu. Téměř čtvrtina respondentů chce do nákupu rekreačního objektu nebo jeho rekonstrukce investovat již v průběhu jednoho roku.

Co Čech, to chalupář. Ale jaký?

Že mají Češi chalupaření v oblibě není žádným tajemstvím. Průzkum ale poukázal na to, že o své chalupě snů mají velmi odlišné představy nejen muži a ženy, ale i lidé z různých regionů.

Jedním z archetypů jsou muži z Čech, kteří nejčastěji chtějí jako rekreační nemovitost menší dům s vyřešenými inženýrskými sítěmi – pořídit si jej chce na 65 % z nich. Za chalupu jsou také ochotní nejvíce zaplatit, každý třetí plánuje investici okolo 5 milionů korun. I díky finančním možnostem tato skupina počítá s pořízením větších ekologických řešení, jako je instalace tepelného čerpadla nebo solárního panelu.

„Je dobře, že lidé, kteří si mohou dovolit dát za chalupu více peněz, nezapomínají ani na ochranu přírody a klimatu. Opatření na úsporu energie a ochranu přírody v posledních letech získávají na významu. Zachytávání dešťové vody v obdobích sucha má svou důležitost, stejně jako fotovoltaický panel u chalupy na samotě, kam nevedou inženýrské sítě,“ říká Andrea Vokálová, tisková mluvčí Hypoteční banky. „Bohužel tak ale neuvažují všichni a 54 % respondentů průzkumu neplánuje na chalupě žádná nebo jen zcela minimální ekologická řešení,” dodává Vokálová. Čtvrtina respondentů plánuje zateplení nebo výměnu oken, pětina myslí i na moderní úsporné technologie.

Není chalupa jako chalupa

Mezi další preferované podoby rekreačního objektu patří vybavený dřevěný srub (19 %), ale také moderní domy s garáží a běžným vybavením domácnosti (15 %). Nejdůležitější je u všech objektů existence elektrických sítí. Romantiků, kteří rádi večeří při svíčkách, je jen kolem 6 %.

Zejména ženy pak stojí především o chalupu na samotě. Zároveň jsou opatrnějšími investorkami, 6 z 10 z nich plánuje do takového objektu investovat nejvýše půl milionu korun. Pětina z nich také doufá, že na chalupě budou trávit nejen víkendy, ale i část všedních dnů. Naopak lidé z velkých měst, zejména z Prahy, plánují na chalupě trávit maximálně jeden víkend měsíčně. Oproti chalupě na samotě si představují moderní stavbu v městské zástavbě.

„Národem chalupářů jsme odjakživa, až v poslední době se ale začaly výrazněji proměňovat naše představy o tom, jaké pohodlí od rekreačního bydlení očekáváme. Trendem posledních let jsou proto třeba dřevostavby s moderní architekturou a kvalitním designem, které jsou navíc ohleduplné vůči životnímu prostředí. Do popředí se dostávají také designové mobilní domy, které dokáží splnit potřeby párů i rodin, a navíc jsou cenově dostupné,“ doplňuje Vokálová.

Rostou ceny i nároky na luxus

Zatímco v roce 2019 dosáhla celková hodnota poskytnutých hypoték na chalupy 567 milionů korun, letos jde jen za prvních 7 měsíců již o více než 400 milionů. Pokud by tento trend vydržel až do konce roku, analytici odhadují, že na tento typ staveb v letošním roce alokují přes 700 milionů korun, tedy o 23 % více než před rokem. Přes dostupné financování je ale při nákupu chalupy nutno splnit několik povinností. Rekreační objekt musí mít přiděleno číslo popisné nebo evidenční a musí být řádně zapsán v Katastru nemovitostí. Pro pozemek pod chalupou nebo přístupové cesty pak platí stejné podmínky jako pro objekty určené k trvalému bydlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekreační objekty, jsou chalupy bankami považovány za investiční nemovitosti, na které mohou poskytnout například nižší LTV. Zájemci tak při žádosti o hypotéku musí počítat s procentuálně vyšší úvodní investicí.

„Z průzkumu je jasně vidět, že Čechům na jejich chalupách záleží a neváhají do nich vložit podstatnou část svých úspor. Průměrná hodnota pořizovaných rekreačních objektů proto rok od roku roste. Letos je zatím průměrná cena kupované chalupy 2 800 000 korun, což je o 14 % více než loni, a dokonce dvakrát více než v roce 2014,“ vysvětluje Vokálová.

Průzkum Instant Research pro Hypoteční banku probíhal v červenci 2020 na vzorku 550 respondentů, kteří v budoucnu plánují koupit nebo rekonstruovat byt, dům nebo chatu.