Akciový příběh roku 2021

Mike Wilson z Morgan Stanley na CNBC tvrdí, že investoři budou příští rok překvapeni tím, jak silné bude oživení ziskovosti obchodovaných společností. K tomu podle něj dojde k růstu výnosů vládních obligací a já bych se dnes chtěl s vámi na tuto tezi 2021 podívat trochu detailněji.



Ekonomický i ziskový boom



Ziskový boom v příštím roce nečeká jen MS, ale třeba i Goldman Sachs. Jeho ekonomové v následujícím grafu ukazují vztah mezi tempem růstu celého hospodářství a tempem růstu zisků v indexu SPX. Na jednu stranu i tento graf potvrzuje, že vývoj celé ekonomiky nerovná se automaticky vývoj zisků. Nějaký vztah tu ale je a podle GS by letošní rok a rok příští měly přinést extrémy a to na obou úrovních:









Co by výše uvedený scénář znamenal pro akcie ? V první řadě záleží, jak jsou nyní nastavena očekávání celého trhu. Tedy zda oněch více než 30 % růstu zisků od GS převyšuje toto očekávání, či ne. Podle dat Eda Yardeniho jsou nyní očekávání analytiků nastavena o něco níže, ale to neznamená, že investoři nejsou optimističtější. A pak je tu ještě jedna věc, na kterou narážel i pan Wilson – jak se pohnou výnosy obligací.Dejme tomu, že výnosy dlouhodobějších vládních obligací v USA se nyní pohybují kolem 0,7 % a riziková prémie trhu kolem 5,5 %. To znamená, že požadovaná návratnost je u celého trhu na 6,2 %. Dejme tomu, že dividendy na akcii jsou nyní 60 USD (index SPX je na 3480 bodech a dividendový výnos se tak pohybuje kolem 1,8 %). Pokud by dividendy byly následující roky stabilní, jejich současná hodnota by dosáhla 969 bodů. Na ospravedlnění současné výše indexu by s uvedenou požadovanou návratností musely podle mých kalkulací dividendy dlouhodobě růst o 4,45 %. To je samo o sobě možná zajímavá informace – trh je nyní naceněn na růst dividend odpovídající cca 2 % inflaci a reálný růst ve výši 2,5 %Nyní si k tomu představme, že se nečekaně zlepší růstový výhled. V principu by se měly změnit všechny tři parametry – bezrizikové výnosy by měly jít nahoru, protože se zvýší inflační očekávání. Očekávaný růst dividend 2021 a i dlouhodobý) by měl jít také nahoru. A rizikové prémie by mohly jít dolů, protože lepší výhled se obvykle pojí s nižším rizikem a nejistotou. Prémie ale nechme tam, kde jsme je nastavili (nyní jsou možná už dost nízko) pro demonstraci vidíme následující:Pokud by výnosy desetiletých vládních obligací kvůli silnému oživení (viz graf osa x) vzrostly na 2 %, dlouhodobý růstu dividend by se podle mých kalkulací musel zvednout na cca 5,8 %, aby hodnota indexu zůstala stejná, jako nyní (aby se oba faktory eliminovaly). Pokud by se dluhopisové výnosy zvedly na 3 %, dividendy by musely dlouhodobě růst v průměru o 6,78 %.Jde o ukázku fundamentální mechaniky celého trhu, nemusíme věřit konkrétním číslům, ale i tak si můžeme si z toho vzít jednu podstatnou věc: Jedním z důvodů, proč si akcie stále vedou dost dobře, je bezesporu to, jak nízko se nachází výnosy vládních obligací. Na ty doléhá ekonomický útlum (přímo i nepřímo přes monetární politiku) a pokles výnosů tak z hlediska hodnoty akcií notně eliminuje útlum ziskovosti, který se pojí se slabou ekonomikou. Pokud nastane oživení, měl by se mechanismus obrátit a výnosy by opět měly tlumit vliv vývoje zisků . Ale nyní opačným směrem. Jinak řečeno, výše uvedený graf je jen jednou polovinou akciového příběhu roku 2021 , tu druhou (neméně důležitou) budou vyprávět dluhopisoví investoři. Stejně, jako tomu je nyní.Na samotný závěr malý úkrok stranou , možná hlavně pro ty, kteří se domnívají, že vše táhne likvidita a o ničem jiném nemá smysl se moc bavit. Jde o poměr hodnoty indexu SPX k peněžní nabídce (M2) a je zřejmé, že na počátku roku se pohyboval na mimořádně vysokých hodnotách. Pak nastala určitá korekce daná jednak vývojem na akciích a také monetární politikou. Stále jsme ale dost vysoko, což můžeme interpretovat více způsoby. Třeba tak, že akcie jsou našponovány i relativně k objemu likvidity v ekonomice . Já sám ale zrovna podobným ukazatelům větší váhu nepřikládám.Zdroj: Twitter, Bloomberg